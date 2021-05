Prvi živi spomenik čebelam: »Hvala, čebele.«

Vedno bolj ogrožena vrsta insektov

Vsaka tretja žlica, ki jo zaužijemo, je odvisna od opraševanja

Kolikokrat v življenju ste se na sprehodu že ustavili ob živemu spomeniku? Eta Kamnik vam sedaj omogoča ogled živega spomenika, ki je za razliko od ostalih postavljen živim čebelam. Ideja projekta je izhajala izhvaležnosti do narave in tako so se v Eti z željo po sodelovanju obrnili na akterje v kamniški regiji, da bi skupno proslavljali svetovni dan čebel. S pomočjoje z novo zasaditvijo nastal v tem parku živi spomenik. V pravi obliki čebele je sestavljen iz medovitih rastlin, ki pridnim delavkam omogočajo nabiranje nektarja in opraševanje.Od sedaj naprej je na voljo za ogled tudi vsem obiskovalcem arboretuma, ki bodo lahko na tabli ob živemu spomeniku prebrali uporabne informacije o pomembnosti opraševanja in delovanju čebel. Eta Kamnik si prizadeva za premišljen odnos do obvarovanja okolja in kot eno izmed vodilnih slovenskih podjetij živilske industrije o tem odgovorno ozavešča širšo množico ljudi.V času, ko se soočamo z velikimi klimatskimi spremembami, svetovnim problemom onesnaževanja in uporabe umetnih pesticidov v naravnem ekosistemu, postajajo čebele vedno bolj ogrožena vrsta insektov. Kljub temu da predstavljajo največji del opraševalcev, je njihovo delo iz leta v leto bolj oteženo. S praznovanjem svetovnega dneva čebel, za katerega je zaslužna ravno Slovenija, opozarjamo na njihovo pomembnost, ki hkrati skrbi za naše vsakodnevne pridelke hrane. Dvajsetega maja jim javno izkazujemo hvaležnost za opravljanje poslanstva, ki služi naši kvaliteti življenja.Zaradi njihovega nežnega karakterja je čebele možno delno udomačiti in obdržati. S kratkimi dosegi ostanejo leta v sadovnjakih, njihova marljivost pa je zaslužna za učinkovito zbiranje in razdeljevanje cvetnega prahu. Z uspešnim opozarjanjem na njihovo pomembnost se povečuje tudi zanimanje za njihovo ohranjanje.Eta Kamnik želi z gesto poklona opozoriti na pomembnost opraševalcev in njihov prispevek k načinu življenja, kot ga poznamo: »Pomembno je, da se zavedamo pomena opraševalcev in zanje poskrbimo po naših najboljših močeh. Spremenljivo vreme jim ne omogoča opraševanja in otežuje njihovo delo. Če se sprašujete, kako jim lahko priskočite na pomoč tudi vi, vas pozivamo k sejanju in sajenju medovitih rastlin, k uporabi čebelam neškodljivih škropiv, h kasnejši košnji trave po slabših vremenskih razmerah in k nastavljanju sladke vode ob nenadnem mrazu, od koder čebele črpajo energijo za opravljanje svojega poslanstva in preživetje.«Kotsi prizadevamo za ohranjanje narave in okolice tako, da jim ta omogoča delovanje in proizvodnjo zdrave hrane. Podarimo jim življenje za življenje, ki ga one podarjajo nam!Naročnik oglasnega sporočila je Eta Kamnik