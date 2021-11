Računalnik ne bo nadomestil zdravnika

V nadaljevanju preberite:

Vsak trenutek skorajda vsakdo oddaja svoje podatke, tudi zdravstvene. Ne le pri zdravnikih. Kam gredo zdravstveni podatki o nas iz naših pametnih telefonov in pametnih ur in kaj se z njimi dogaja? Kakšno vlogo bo imel računalnik v odnosu zdravnik - bolnik? In katere so ovire, da se v EU ne more vzpostaviti enoten podatkovni zdravstveni prostor? S Tomažem Gornikom smo se pogovarjali o prihodnosti zdravstva.