Računsko sodišče s celo vrsto očitkov pri poslovanju Telekoma Slovenije

Telekom Slovenije je od januarja 2019 do oktobra 2022 poslovodnim osebam zagotavljal več pravic, kot jih je bil dolžan, posebej v primerih sporazumnih prekinitev pogodb o zaposlitvi ob prenehanju mandatov. Poslovodnim osebam matične družbe, odvisnih družb in direktorjem organizacijskih enot je ne glede na potrebe nudil zaposlitev za nedoločen čas na najbolje plačanih delovnih mestih po končanju mandatov. To je le eno od vprašljivih ravnanj, ki jih je v reviziji ugotovilo računsko sodišče.

Pri naročanju oglaševalskih storitev Telekom Slovenije ni izkazal uporabe kriterijev pri delitvi sredstev. Zaradi zavez, ki jih je dal na drugih področjih poslovanja, je enemu izmed medijev namenil nesorazmerno velik delež sredstev za zakupe oglasnih prostorov glede na takratno gledanost medija.

Podobno za sponzorstva in donatorstva niso sledili merilom, objavljenim v notranjem aktu. Za upravljanje odvisnih družb ni imel določenih temeljnih načel in ciljev, ki jih namerava uresničiti, niti ni določil večletnih strateških usmeritev.

Tudi pri postopkih prodaje odvisnih družb računsko sodišče prepoznava pomanjkljivosti, Telekomu Slovenije pa očita tudi pomanjkljivo in nerealno načrtovanje pri iskanju poslovnih priložnosti izven osnovne dejavnosti ter preveliko odvisnost od poslovnih partnerjev, zato je z novimi projekti ustvarjal izgubo.