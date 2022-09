Telekom Slovenije z novimi nadzorniki

V nadaljevanju preberite:

Skupščina Telekoma Slovenije je imenovala pet novih članov nadzornega sveta. SDH je pričakovano vložil nasprotni predlog in predlaga imenovanje, in ta je bil tudi potrjen. Kdo so novi nadzorniki? Kaj bo njihova naloga in s kakšnimi izzivi se spopada nacionalni telekomunikacijski operater?