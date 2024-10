Rak na dojki? Zaupajte in zmagajte

Ob rožnatem oktobru v Centru za bolezni dojk Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana poudarjajo pomen samopregledovanja dojk in udeležbe v presejalnem programu Dora. Njihov Center na leto obišče 12.000 pacientk, od januarja 2024 do danes so odkrili 118 primerov raka. Pri njih, sporočajo, pacientke opravijo klinične preglede, slikovno diagnostiko in morfološke preiskave. Najpogosteje se pri njih zglasijo mlajše ali starejše ženske, ki niso zajete v programu Dora, in tiste, ki imajo družinsko obremenitev oziroma prejemajo nekatere oblike terapij.

Vodja Centra za bolezni dojk Maja Milohnoja Berčič je opozorila, da raka odkrijejo pri vse mlajših pacientkah, tudi med mlajšimi od 30 let. Največkrat pacientke pridejo zaradi bolečine v dojki, zatrdline ali izcedka, včasih pa jih privede le neugoden občutek. Opaža pa tudi, da se ženske vse bolj izogibajo mamografiji. Tako se nekatere ženske pri odkrivanju raka zatekajo k drugim alternativnim diagnostičnim metodam.

Rožnati oktober v ZD Ljubljana. Na fotografiji z leve: Nuška Štros, Barbara Bregant Rojac, Maja Milohnoja Berčič. FOTO: Arhiv ZD Ljubljana

Pri tem je opozorila, da le mamografija pokaže napovedne spremembe, t. i. mikrokalcinacije, torej še preden se rak razvije. Poleg tega je na družbenih omrežjih omenjenih ogromno različnih terapij, zato pacientkam svetuje, da se o tem nujno pogovorijo z onkologom. Kajti nekatere terapije ne le, da ne pomagajo, opozarja strokovnjakinja, temveč lahko celo pospešijo razvoj mirujočih rakavih celic. Tudi zdravnica Barbara Bregant Rojac ženskam svetuje redno udeležbo na pregledih, saj si lahko z zgodnjim odkrivanjem bolezni rešijo življenje.

Center za bolezni dojk ZD Ljubljana je pred manj kot letom dni obiskala tudi Nuška Štros, ki je začutila spremembo na dojki. Vsem ženskam polaga na srce, naj se pregledujejo in gredo ob pravem času k zdravniku. Če zbolijo, pa jim svetuje, naj veliko sprašujejo in se ne pustijo v negotovosti. In ko bodo potrebovale pomoč, naj zanjo tudi prosijo, predvsem pa naj se ne zapirajo. Naj zaupajo in naj zmagajo, je njeno sporočilo.