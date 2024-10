Leta 2021 za rakom dojk v Sloveniji zbolelo 1482 žensk in 13 moških

Rožnati oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. Strokovnjaki ob tem pozivajo k samopregledovanju dojk v vseh obdobjih življenja. Treba pa se je odzivati tudi na preventivne presejalne programe in skrbeti za svoje zdravje, ob spremembah na telesu pa obiskati zdravnika, opozarjajo.

Združenje Europa Donna Slovenija v rožnati oktober vstopa s kampanjo Pretipaj še svoje, ki poudarja pomen preventive in zgodnjega odkrivanja raka dojk. Ta je namreč, če je odkrit dovolj zgodaj, dobro ozdravljiv, opozarjajo strokovnjaki.

Onkološki inštitut Ljubljana se v rožnatem oktobru pridružuje pobudam ozaveščanja o tej bolezni ter izpostavlja pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk, so zapisali v sporočilu za javnost.

»Leto so zaznamovale kadrovske težave, saj število zdravstvenih delavcev prav vseh strok ni zadostno. Kljub temu pa (še) ni prišlo do usodnih podaljšanj čakalnih vrst. Z zadovoljstvom lahko potrdim, da v državi še vedno vsi bolniki z rakom dojk prejmejo takšno zdravljenje, kot ga potrebujejo in ustreza strokovnim priporočilom in smernicam,« so povzeli besede onkologinje Simone Borštnar.

Opozorila pa je, da so program celostne rehabilitacije v pilotnem programu OREH žal morali oklestiti ravno zaradi kadrovskih omejitev in ga prilagoditi trenutnim zmožnostim.

Najpogosteje za to boleznijo zbolevajo ženske v starosti od 50. do 65. leta. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

Po podatkih Registra raka RS je v obdobju 2017-2021 v Sloveniji povprečno letno za rakom dojk zbolelo 1504 žensk, umrlo pa 446. V letu 2021 je za rakom dojk zbolelo 1495 oseb, od tega 1482 žensk in 13 moških, umrlo pa 420 žensk in trije moški.

Še vedno pa je tudi v letu 2021 opaziti manjše število novih diagnoz, kot je bilo ocenjeno na podlagi predkovidnih projekcij. V prihodnjih letih pričakujejo večjo rast števila novih primerov, ob tem pa tudi možnost večjega števila bolnic, pri katerih bo bolezen odkrita v bolj napredovali fazi.

Samopregledovanje je pomembno

Najpogosteje za to boleznijo zbolevajo ženske v starosti od 50. do 65. leta. Rak dojk sicer spada med bolezni z dobrim preživetjem. Možnost za ozdravitev je velika, če je ta odkrit pravočasno, ko je še v zgodnji fazi razvoja. In prav državni presejalni program raka dojk Dora je namenjen zgodnjemu odkrivanju te bolezni.

Samopregledovanje je pomembno ne glede na starost. Vsaka ženska bi morala že v mladosti začeti s samopregledovanjem in tako spoznati svoje dojke. Tako lahko zgodaj zatipamo zatrdline in opazimo spremembe, na katere morda sicer ne bi bile pozorne, so še navedli na inštitutu.

»Spoznajmo svoje telo in se redno samopregledujmo že od zgodnje mladosti, udeležujmo se rednih presejalnih programov, ter kolikor je le mogoče, poskrbimo za zdrav način življenja. Če raka dojk odkrijemo dovolj zgodaj, je možnost ozdravitve zelo visoka,« se pozivu v poslanici ob rožnatem oktobru pridružuje tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.