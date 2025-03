Razkritje daril predsedniškega urada: nakit, umetnine in nenavadni spominki

Urad predsednika Republike Slovenije vsako leto prejme številna protokolarna darila, ki segajo od prestižnih kosov nakita do umetniških del in unikatnih predmetov. Seznam prejetih daril – ki si jih je mogoče pogledati v aplikaciji Erar – v zadnjih letih razkriva zanimive in pogosto dragocene predmete, ki so jih prejeli takratni predsedniki ter njihovi najbližji sodelavci. Najvrednejše darilo je bil nakit v vrednosti 35.000 evrov.

Ta komplet zlatega nakita – ogrlica, uhani, prstan in zapestnica –, ki je gotovo med najbolj izstopajočimi, je 2. decembra 2022 prejela Tanja Pečar, dolgoletna partnerka nekdanjega predsednika Boruta Pahorja.

Nekdanji predsednik Pahor je 17. maja 2022 prejel denarno nagrado v višini 25.000 evrov, kar je eno redkih daril v obliki gotovine na tem seznamu. Gre za nagrado Alcide De Gasperi za dosežke na področju izgradnje Evrope. Po zakonu mora biti tovrstna nagrada kot izredni prihodek vplačana v državni proračun.

Prestižne ure za sodelavce, zlata kozlička in čebelnjak

Tudi sodelavci predsedniškega urada tisti dan v Italiji niso ostali praznih rok. Špela Vovk in Smiljana Knez sta prejeli ročni uri prestižne znamke Cartier, vsaka v vrednosti 9000 evrov.

Med bolj nenavadnimi darili, ki jih je prejel Borut Pahor, je »koza pri hiši pastirca na hribčku iz zlata«, ocenjena na 8000 evrov, ki jo je prejel 16. maja 2022. Sedanja predsednica Nataša Pirc Musar je septembra 2023 prejela čebelnjak, vreden 900 evrov.

Borut Pahor je v času svojega mandata prejel več umetniških del, med drugim:

- klekljano slovensko zastavo ob 25-letnici samostojnosti Slovenije (3000 evrov, 25. junija 2017),

- knjigo Stati inu obstati v omejeni, ročno vezani izdaji (2050 evrov, 5. januarja 2022),

- sliko Mersada Berberja, kombinirano tehniko na platnu (2000 evrov, 6. septembra 2021),

- ročno izdelano pojočo skrinjico znamke Reuge (1500 evrov, 8. junija 2021).

Med drugimi zanimivimi darili najdemo še pozlačeno jadrnico z zlatimi elementi na lesenem podstavku (1000 evrov), zlatnik iz Katarja (1000 evrov) in sliko Bleda avtorja Marka Smirnova (800 evrov).

V protokolarnem naboru daril so tudi spominki z mednarodnim pridihom, kot je Al Zubara Fort – zlata palača v stekleni škatli, ki jo je Borut Pahor prejel 22. marca 2022.

Daril praviloma ne smejo obdržati

Darila, ki jih prejme predsedniški urad, so pogosto izrazi diplomatskih odnosov ali spoštovanja do funkcije predsednika države. Med njimi pa se znajdejo tudi predmeti, ki odražajo osebne preference ali tradicijo držav, iz katerih prihajajo darovalci.

V skladu z uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril lahko uslužbenci v Uradu predsednika republike obdržijo le določene vrste daril, to so darila manjše vrednosti – do 62,59 evra (s skupno letno omejitvijo 125,19 evrov od iste osebe) in darila zanemarljive vrednosti – do 20,86 evra.

Vsa druga darila (razen simboličnih daril s tradicionalno vrednostjo) morajo biti predana uradu, kjer se jih evidentira in primerno uporabi ali proda v skladu s predpisi o javnem premoženju. Denar, vrednostni papirji, darilni boni in dragocene kovine pa so izrecno prepovedani kot darila.