Pleterski: Ne gre za prerekanje, ampak je to borba za oblast nad nami

Matjaž Zwitter nas poučuje o odnosu med etiko in pravom. Problematično je njegovo prepričanje, da sme etiko uporabljati kot obvoznico pravu. Pri tem je ponosen, da izhaja iz krščanskega medicinskega etosa, ki ga formalno določa katekizem Katoliške cerkve. Da se slovenski medicinski etos, katerega prenovo je vodil prav Matjaž Zwitter, podreja katoliškemu etičnemu pravilniku, je lahko v veselje škofu Štumpfu, ki si želi Božjega kraljestva (https://www.druzina.si/clanek/57-romanje-bolnikov-invalidov-starejsih-na-brezje). Tega bi seveda tako ali drugače upravljala duhovščina, kar je teokracija. Ideja ima na Slovenskem dolgo tradicijo in velja si prebrati Tavčarjev distopični roman »4000« (https://doi.org/10.3986/9789610507000).

Opisana podrejenost slovenskega Kodeksa zdravniške etike (KZE) je za Katoliško cerkev (KC) na Slovenskem povodec, s katerim, kot upa, obvlada zdravnike. Zato je razumljiva posebna skrb KC, da zdravniki ne bi prišli v nasprotje z etičnimi načeli, ki so zapisana v KZE, saj bi s tem povodec izginil. Gre za pomemben poudarek v stališču KC (s podpisi slovenskih škofov) do predloga Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ).

V zaključnem delu sporočila pa so naredili še korak naprej ter pozvali poslanke in poslance, da zavrnejo ZPPKŽ (https://katoliska-cerkev.si/07-25-stalisce-katoliske-cerkve-do-predloga-zakona-o-pomoci-pri-prostovoljnem-koncanju-zivljenja). Vsaj jaz ta poziv razumem kot kričečo kršitev ustavnega načela o ločitvi cerkve in države. Ne gre za prerekanje, ampak je to borba za oblast nad nami. Ali kot je bolj blago povedal bolniški duhovnik in dušni pastir Miro Šlibar: »ZPPKŽ je luknja v ograji pašnika, na katerem se pasejo ovce.«

Morda Marjan Hrušovar sedaj razume, kakšnemu zgledu sledi. Vsekakor pa se globoko strinjam z njegovo zaključno mislijo »Le čevlje sodi naj Kopitar!«. Samo vsakdo sam za sebe ima pravico odločati o koncu svojega življenja in nihče drug. Res je, da ZPPKŽ krepi demokracijo in hkrati slabi teokracijo.

***

Andrej Pleterski je soavtor ZPPKŽ.