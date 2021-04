Razkrivamo: zamolčana skrivnost uspeha

Kdo so ljudje, ki so uporabljali dobra temeljna vprašanja kot temelj svojega uspeha?



Katero vprašanje izberete glede na svoje trenutno stanje?

Kakšna je lahko negativna posledica tega vprašanja?

V kakšno čustveno stanje vas vprašanje usmerja?

Ali obstaja vprašanje, ki bi lahko bilo bolj primerno za vaš uspeh ali preboj?

FOTO: Zema

Na webinarju se boste naučili: kdo so ljudje, ki znajo postavljati dobra vprašanja,

zakaj je v prašanje »zakaj« največkrat napačno uporabljano ,

, kdaj uporabljati zaprta, kdaj odprta vprašanja ,

, kako lahko z dobrimi vprašanji sebe in druge premaknete k uspehu , ki si ga želite oz. želijo,

, ki si ga želite oz. želijo, kaj je zamolčana skrivnost uspeha, ki bi jo vsak moral vedeti.

naredili preboj na področju financ,

izboljšali svoje karierno področje ali celo začeli lastno podjetniško pot,

našli partnerja, ki si ga želite, ali izboljšali odnos z obstoječim partnerjem,

izboljšali odnose z otroki, starši, prijatelji, sodelavci,

postali bolj samozavestni, disciplinirani, motivirani itd.

brezplačni webinar je za vas, če bi radi naredili preboj v svojem življenju in uporabili zamolčano skrivnost uspeha, ki bi jo morali izvedeti že v osnovni šoli.

Prijavite se tukaj. Taje za vas, če bi radi naredili preboj v svojem življenju in uporabili zamolčano skrivnost uspeha, ki bi jo morali izvedeti že v osnovni šoli.

slovenščino, fiziko ipd., nihče pa nam ne pove, kako uspeti, kaj je resnična skrivnost uspeha?Pozor: skrivnost vašega uspeha se ne skriva v tem, kar veste, da ne veste, temveč v tem, kar sploh ne veste, da še ne veste.Kaj vi mislite?Ko pobliže pogledamo, kaj loči neuspešne in uspešne ljudi, lahko ugotovimo, da je razlika na prvi pogled neopazna, vendar uspešni ljudje počnejo nekaj, kar drugi ne.Dobra vprašanja vodijo v pozitivno, konstruktivno in proaktivno razmišljanje in delovanje. Dobra vprašanja vodijo v dobro, pozitivno čustveno stanje. Dobra vprašanja vodijo k dobrim odločitvam. Slaba vprašanja po drugi strani vodijo v slabo čustveno stanje, v smer razmišljanja, ki vodi proč od ciljev. Slaba vprašanja največkrat prinesejo tudi slabe odločitve. Uspešni ljudje imajo k uspehu naravnano t. i. temeljno vprašanje. Gre za eno in isto vprašanje, na katerem temelji tako rekoč vse vaše življenje in ki ima lahko sicer več različnih variacij, vendar si ga ljudje postavljamo večji del časa.Kadarkoli se nekaj zgodi (dobrega ali slabega), je temeljno vprašanje tisto, ki si ga najprej zastavimo. O tem vprašanju razmišljamo, razglabljamo. Včasih ga tudi izrečemo na glas. Temeljno vprašanje ima lahko več različnih odtenkov, ki vse vodijo bolj ali manj v isto smer. Kakšna so slaba temeljna vprašanja? »Zakaj se to meni dogaja?« »Kaj sem naredila takšnega?« »Kdaj bo tega konec?« Dobro temeljno vprašanje je vaša formula za uspeh. Slabo temeljno vprašanje pa vaša garancija za neuspeh.Bill Gates je čisto vsako jutro, ko je bil še zaposlen na Microsoftu, namenil nekaj časa za viharjenje možganov in pretresanje ključnih vsebin podjetja z uporabo dobrih vprašanj. Steve Jobs je pri svojem delu uporabljal vprašanja za odličen dizajn in poenostavitev proizvodnje. Michael Phelps, dobitnik kar 28 olimpijskih medalj, je uporabljal dobra vprašanja za to, da je zbral okrog sebe najboljšo ekipo in da je motiviral sebe za trdo delo. Uspešni imajo temeljno vprašanje, ki jih usmerja k cilju in uspehu.Ko opazujete ljudi okrog sebe in opazite tiste, ki so uspešni, pozitivni, samozavestni, je skoraj čisto vedno razlog v kakovosti vprašanj, ki si jih postavljajo.Na kaj morate biti še posebej pozorni pri izbiri vašega temeljnega vprašanja:Če vas zanima, kako lahko uporabite dobra vprašanja, kako izberete oz. sestavite svoje temeljno vprašanje, vabljeni na brezplačen webinar: SKRIVNOST USPEHA.Uspešni ljudje uporabljajo vprašanja in svoje temeljno vprašanje pravilno, v smeri želenih ciljev, medtem ko se neuspešni ljudje zaradi slabih vprašanj največkrat vrtijo v začaranem krogu.Če v svojem življenju trenutno nimate toliko denarja oziroma financ, kot bi si želeli, če si želite več na področju kariere ali celo samostojno podjetniško pot, če vas zanima, kako z vprašanji pomagati svojemu otroku, če bi radi našli partnerja oziroma izboljšali obstoječ partnerski odnos, se prijavite na brezplačni webinar Skrivnost uspeha.Webinar bo potekal, tako da boste lahko postavljali tudi vprašanja.Webinar je namenjen vsem, ki bi radi:Dr. Aleksander Šinigoj je predavatelj in strokovnjak za osebnostno in poslovno rast. Predaval je že v 22 državah na štirih celinah. Je avtor knjige Preboj ZDAJ, ki pomaga ljudem narediti premik oz. preboj v življenju. Spoznajte skrivnost uspeha in se naučite postaviti svoje lastno temeljno vprašanje. Na njegov brezplačni webinar se lahko prijavite na