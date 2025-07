Šeško čaka, Arsenal pa kupuje napadalce

Več mesecev se je zdelo, da je prestop Benjamina Šeška v London le vprašanje časa, v zadnjih tednih pa se sanje slovenskega napadalca razblinjajo. Arsenal in Leipzig sta še vedno več kot 10 milijonov evrov oddaljena od dogovora glede odškodnine, prav tako Londončanom niso bile všeč Šeškove zahteve glede plače in odkupne klavzule v pogodbi.

Arsenal se je zato ogrel za Viktorja Gyokeresa, a se tudi pri tem prestopu zapleta. Zato pa je bil športni direktor Andrea Berta bolj uspešen pri trgovanju s Chelseajem, od londonskih tekmecev je Arsenal za dobrih 50 milijonov odkupil krilnega napadalca Nonija Madouekeja.

Šešku se po besedah Christiana Falka ne mudi iz Leipziga. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Dobro obveščeni novinar Fabrizio Romano je pred dnevi dejal, da o prestopu Šeška že več kot teden dni ni slišal nič novega in da je na tej fronti »vse potihnilo«, nemški novinar Christian Falk pa poroča, da naj bi bil Šeško pripravljen tudi na to, da še leto dni ostane v vzhodni Nemčiji, saj je pred minulo sezono podaljšal pogodbo z Leipzigom in je precej bolj zadovoljen s plačo, ki jo prejema.

Pri 22-ih letih se Šešku s prestopom res še ne mudi, kljub temu pa priložnosti, kakršna je zanimanje ambicioznega Arsenala, ne kaže izpustiti iz rok. Vse bolj se zdi, da se Šešku prestopna računica v tem poletju ni izšla.