V javno obravnavo zakon o STA: Nejasnost je omogočila škodljivo ravnanje

Na ministrstvu za kulturo v javno obravnavo pošiljajo novi zakon o Slovenski tiskovni agenciji (STA), ki ga je priprevila medresorska delovna skupina, ki jo poleg omenjenega resorja sestavljajo še predstavniki ministrstva za finance, vladnega urada za komuniciranje (UKOM) in STA. Ta prihaja po več opozorilih, da je obstoječi zakon zastarel in mestoma nedorečen.

Na neustreznost obstoječe ureditve pa je po navedbah ministrstva pokazala tudi zaustavitev financiranja STA, ki se je zgodil v času prejšnje vlade. »Nejasnost ureditve je omogočilo škodljivo, politično motivirano ravnanje, ki je ogrožalo delovanje javnega servisa obenem pa pravico STA do plačila nadomestila za izvajanje javne službe. Škodljivo delovanje UKOM, ki ga je takrat vodil Uroš Urbanija, je ogrozilo agencijo in povzročilo negotovost in stiske med zaposlenimi. STA je namreč skoraj leto dni delo opravljala brez plačila.«

Na neustreznost dosedanje zakonske ureditve je pokazala tudi zaustavitev financiranja STA, ki se je zgodil v času prejšnje vlade, s strani vladnega urada za komuniciranje pod vodstvom Uroša Urabanije. Foto Leon Vidic

S predlogom zakona se tako – tudi na podlagi ugotovitev računskega sodišča – natančno določa, za katere storitve gospodarske javne službe izdajatelji medijev in drugi naročniki plačujejo naročnino ter katere so kot javna služba prosto dostopne javnosti, saj se krijejo iz proračuna po ceniku, ki ga na predlog STA potrdi vlada. To so objave kratkih povzetkov novic in vsebine o delovanju manjšin. Po novem pa naj bi v javno službo sodilo tudi urejanje spletnega portala za preverjanje točnosti vsebin.

STA pa je upravičena še do letnega nadomestila, če prihodki od naročnin v posameznem letu ne bodo pokrili stroškov izvajanja javne službe. Za to je v zakonu tudi predvidena formula.

Tržne dejavnosti, ki ne sodijo v okvir storitve gospodarske javne službe pa so: oglaševalske vsebine, organizacija javnih dogodkov in založniška dejavnost.

Z zakonom se urejajo tudi pristojnosti državnih organov – edini ustanovitelj STA je Republika Slovenija, pogodbo o financiranju pa STA ne bo več sklepala več z UKOM, pač pa ministrstvom za kulturo.

Predloge, pripombe in mnenja zbirajo na ministrstvu za kulturo do vključno 22. julija, potrjevanje tako mogoče pričakovati šele po parlamentarnih počitnicah, ko bodo uči usmerjene tudi v sprejemanje zakona o medijih - ta naj bi prinesel posebne finančne sheme za pomoč medijem -, pa tudi k spremembam zakona o RTV Slovenija, kjer prav tako pričakujejo prenovo načina financiranja.