Delovno sodišče zavrnilo Graha Whatmougha zaradi neizbire v upravo

Delovno sodišče je po naših informacijah zavrnilo tožbeni zahtevek nekdanjega generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha, ki ga je vložil zaradi neizbire na razpisu za predsednika in člane uprave RTV Slovenija, in potrdilo, da je bila uprava – torej Zvezdan Martić, Simon Kardum in Andrej Trček – imenovana zakonito. Sodišče je torej sklenilo, da svet zavoda ni kršil postopka za izvedbo razpisa in da so vsi izvoljeni kandidati izpolnjevali pogoje.

Kot je znano, sta odtlej odstopila že predsednik uprave Martić, in sicer zaradi izgube zaupanja sveta, ter pred tem Kardum.

Je pa pred tem že delovno in socialno sodišče z delno sodbo ugotovilo, da so Graha Whatmougha pred tem nezakonito razrešili z mesta v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija. Tako je sodišče odločilo zaradi napačnega načina vročanja razlogov za razrešitev in poziva k odgovoru. Angažirali so zunanjega vročevalca, a ga je iskal med njegovim letnim dopustom, za tem pa so poskušali še z javnim naznanilom, kar bi bilo po mnenju sodišča mogoče le v primerih, ko je stranka že seznanjena s tem, da teče postopek. Sodišče je zaključilo, da mu listina ni bila vročena, zato naj ne bi imel možnosti zagovora pred razrešitvijo.

Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, ki zastopa svet, je napovedala, da bo preučila možnost vložitve pravnega sredstva (pritožbe) proti delni sodbi.