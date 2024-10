Reke v zgornjem Posočju in na Gorenjskem hitro naraščajo

Po podatkih hidrologov Agencije RS za okolje (Arso) trenutno hitro naraščajo reke v zgornjem Posočju in na Gorenjskem, zvečer in ponoči pa so verjetna razlivanja hudourniških vodotokov in posameznih rek tudi v osrednji in južni Sloveniji. Kot so sporočili iz Arsa, bosta Krka in Kolpa s pritoki zvečer začeli hitro naraščati in se ponoči razlivati.

V četrtek se bo zaradi ponovne okrepitve padavin in povečane predhodne vodnatosti naraščanje rek nadaljevalo. Krka bo čez dan začela poplavljati, poplavljene površine vzdolž njenega toka pa se bodo v petek povečevale.

Naraščanje rek se bo razširilo na večji del države

Za zdaj imajo veliko vodnatost reke v severozahodnem delu države, ki še naraščajo. Reke v jugovzhodnem delu države so malo vodnate, drugod je vodnatost srednja in večinoma še ustaljena, dodajajo na Arsu.

V prihodnjih urah se bo naraščanje rek razširilo na večji del države. Popoldne, zvečer in v noči na četrtek so verjetna razlivanja posameznih rek v več delih države. Ob nevihtah z nalivi bodo hitro naraščali tudi hudourniški vodotoki, ki se prav tako lahko razlijejo.

V četrtek bodo še naprej naraščale Kolpa, Krka in Ljubljanica, ki se bodo začele razlivati na običajnih poplavnih območjih. Preostale reke po državi bodo v četrtek prehodno upadale, nato pa zvečer in v noči na petek ponovno narasle.

Oranžno opozorilo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji

Arso je od danes opoldne do noči na četrtek izdal oranžno opozorilo zaradi padavin v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. V zahodni in južni Sloveniji pričakujejo med 60 in 100 milimetri padavin, krajevno lahko tudi več.

Ponoči bo sicer dež od severozahoda oslabel in razen na jugu večinoma ponehal. Ponekod v severnih krajih se bo oblačnost prehodno trgala. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do okoli 14 stopinj Celzija.

V četrtek bo oblačno, sredi dneva se bo dež od juga znova razširil nad vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodnik, burja na Primorskem se bo popoldne krepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do okoli 18 stopinj Celzija.

Zaradi povečane količine padavin in namočenosti tal je Geološki zavod Slovenije že v torek opozoril na možnost nastanka zemeljskih plazov in reaktivacijo plazov. V sporočilu za javnost so napovedali, da bo nevarnost plazov veljala tudi v dneh po umiritvi padavin. Povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja za celotno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin.

Zemeljski plazovi se lahko pojavijo tudi v ostalih predelih Slovenije. Pri tem pozivajo na zavodu, naj bodo posamezniki pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih.