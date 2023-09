Rektorji zahtevajo vključitev v pogajanja

V nadaljevanju preberite:

Rektorska konferenca RS je sporočila, da je bil njihov predlog, da bi njihove predstavnike vključili v pogajanja o plačnem stebru, v katerem bo visoko šolstvo, zavrnjen brez obrazložitve. Vključitev v pogajanja zahtevajo, saj »so razmere v visokem šolstvu z vidika pridobivanja in ohranjanja dobrih kadrov postale nevzdržne«.

Na rektorski konferenci so zapisali, da se spopadajo »z odhodi dobrega kadra v panoge, v katerih jim lahko omogočijo boljše razmere in plačilo, z nepremišljenim posegom v odpiranje plačnega stropa pa je vlada vzpostavila zelo problematično nesorazmerje med raziskovalci in univerzitetnimi profesorji, saj bodo raziskovalci v najvišjih nazivih zaradi te nepremišljene poteze lahko imeli kar pet plačnih razredov višje plače kot univerzitetni profesorji«.