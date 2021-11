Rektorska konferenca ministrstvu poslala več pozivov

Na zadnji seji Rektorske konference RS so rektorji opravili razpravo o določbah interventne zakonodaje za izvedbo študijskega procesa v tekočem študijskem letu in oblikovali več pozivov pristojnemu ministrstvu. Podprli so tudi pobudo ŠOS za oblikovanje pogoja PCT, ki bi omogočal izvajanje vseh aktivnosti, neposredno povezanih s študijem.

Na seji Rektorske konference RS so se rektorji seznanili z gradivi o načrtovanju vpisnih mest in zaposljivosti diplomantov, ki jih je posredovalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Prav tako so opravili razpravo o potrebnih določbah interventne zakonodaje za izvedbo študijskega procesa v študijskem letu 2021/2022, so sporočili z Univerze v Mariboru.

Rektorska konferenca je ob tem pozvala ministrstvo, da se zagotovi zakonska podlaga za spreminjanje obveznih sestavin študijskih programov tudi med študijskim letom 2021/22 po vzoru protikoronske zakonodaje iz preteklega leta ter podlaga za zagotavljanje elektronskega poslovanja v celotnem prijavno-vpisnem postopku za študijsko leto 2022/23, zakonska podlaga za študente tujce, ki za potrebe izobraževanja prehajajo državno mejo, na način, da jih umesti med izjeme, in sicer med dnevne migrante.

Rektorji so tudi podprli pobudo Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) za oblikovanje pogoja PCT, ki bi omogočal izvajanje vseh aktivnosti, neposredno povezanih s študijem, predvsem z dostopom do mest izvajanja študijskega procesa na podlagi testiranja s hitrimi antigenskimi testi za presejalno samotestiranje, ki so podlaga za udeležbo v pedagoškem procesu.

Rektorska konferenca je študentom priporočila cepljenje v čim večjem številu in izrazila pričakovanje, da bo ministrstvo za izobraževanje uredilo plačilo vseh stroškov, ki so dodatno nastali v študijskem letu 2021/2022 zaradi preprečevanja širjenja covida-19. Prav tako je Rektorska konferenca RS pozvala ministrstvo, da se sistemsko uredi financiranje povečanega vpisa na programih, kjer za to obstaja interes ustanovitelja.

Z zadnjo sejo je Univerza v Mariboru zaključila predsedovanje Rektorski konferenci RS. Ta je tako za novega predsednika za mandatno obdobje dveh let imenovala rektorja Univerze v Ljubljani Gregorja Majdiča. Rektorsko konferenco bo vodil od 1. januarja 2022 do konca leta 2023. Položaj namestnice predsednika bo prevzela rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar.