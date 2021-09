Retorika zapiranja mej je problematična

V nadaljevanju preberite:



Večina ljudi, ki so zaradi vojne ali preganjanja prisiljeni zapustiti svoj dom, poskuša poiskati zatočišče v domovini. Po ocenah Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) je na svetu skoraj 48 milijonov notranje razseljenih oseb. Od 20,7 milijona beguncev, kolikor jih je zaradi preganjanja zapustilo svojo državo, pa so 86 odstotkom zaščito zagotovile države v razvoju. Tudi v vseh štirih desetletjih spopadov v Afganistanu sta sosednja Pakistan in Iran sprejela kar 90 odstotkov njegovih beguncev, Roland Schilling, predstavnik UNHCR za srednjo Evropo, postavlja retoriko številnih evropskih voditeljev v zadnjih dneh v širši kontekst.