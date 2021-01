Rimski vrelec in ženska, ki nikoli ne obupa

Elementi starinskosti so zlagani

Ostrešje, staro okoli trideset let, so odstranili previdno, saj bodo pri gradnji, ki jo financirata zasebnika, uporabili vsak zdrav kos lesa in strešne kritine. FOTO: Mateja Kotnik/Delo

Prvi bo na vrsti športno-rekreacijski del

Tako bo po naložbi videti športno-rekreacijski del Rimskega vrelca. Namenjen bo domačinom in enodnevnim obiskovalcem. Foto Arhitektura Jure Kotnik

Zdravilna voda

Mineralna voda, bogata z železom, ki izvira na območju kompleksa, je ena najbolj kakovostnih v Evropi. Foto Mateja Kotnik

Hotel Rimski vrelec v Kotljah je zob časa tako hudo prizadel, da ga ni več mogoče obnoviti, zato ga bodo v prihodnjih dneh porušili. Podjetje Rimski vrelec, ki je zapuščen turistični kompleks pod Uršljo goro kupilo lani maja, bo na njegovem mestu zgradilo sodoben butični hotelski objekt, ki bo – tako vlagatelji – »sledil trajnostnim praksam ter sodobnim smernicam namestitvenih kapacitet najvišje kategorije«., direktor Rimskega vrelca, je povedal, da odločitev za rušitev ni bila lahka. Večina domačinov ima na Rimski vrelec lepe spomine in tudi stavba daje prostoru neki značaj. »Po posvetovanju s stroko je bilo jasno, da je objekt v izjemno slabem stanju, nevaren in nefunkcionalen. Morebitna obnova bi prinesla številne omejitve pri vzpostavitvi sodobne ponudbe butičnega hotela, poleg tega bi podaljšala čas gradnje in celotno naložbo drastično podražila.«Arhitekt, ki se bo podpisal pod arhitekturne rešit­ve za nov turistični kompleks na tem območju, je povedal, da objekt zaradi vdora vlage in porušitve v njem ni več statično varen. Obstoječi prostori ne ustrezajo sodobnim standardom, velikost sob je neuporabna za današnji čas. Čeprav domačini iz Kotelj nanj gledajo z nostalgijo, je po Kotnikovem mnenju brez realne zgodovinske vrednosti.»Historični videz je bil poustvarjen in zato tudi s te plati ni razlogov za ohranitev. Objekt sicer daje vtis starinskosti, vendar so njegovi elementi zlagani in nepristni. Na primer, šivani robovi, ki mu dajejo grajski videz in bi morali varovati njegove vogale, so narejeni iz nalepljenega stiropora in ometa in so delno že odpadli. Fasadni les, ki posnema vidne konstrukcije hiš iz germanskega okolja v 19. stoletju, so samo na omet pritrjene in pobarvane deske debeline 3 centimetre, ki tudi že odstopajo in razkrivajo dejansko stanje,« je objekt, ki je bil v 125 letih večkrat predelan, opisal Jure Kotnik.Za trimilijonsko turistično naložbo na Koroškem stojitain njen partner, ki sta kompleks površine 17.000 kvadratnih metrov lani spomladi kupila od občine za 286.500 evrov . Marjana Kaker je sicer domačinka z Raven na Koroškem, a že trideset let živi in dela v zahodni Avstraliji. Diplomirana inženirka kemijske tehnologije se je tja podala pri triindvajsetih letih. V Avstraliji, kjer ima dve podjetji, rudnike oskrbuje z eksplozivom za podzemne in odprte kope. »V svojem poslu je izjemno uspešna. Je človek, ki nikoli ne obupa,« je povedal direktor, ki je s Kakerjevo v sorodu, poslovno pa z njo sodeluje že pet let.Peter Čuješ pravi, da je projekt obnove pripravljen, a se je zaradi epidemije novega koronavirusa nekoliko upočasnil postopek pridobivanja gradbenih dovoljenj na upravnih enotah. Najprej načrtujejo ureditev športno-rekreacijskega dela kompleksa s športnimi in otroškim igriščem ter lokalom. Na igrišču so pred dnevi odprli drsališče, ki ga upravlja še prejšnji najem­nik. Tako bo do marca, nato pa se začnejo dela. Končali naj bi jih že v drugi polovici letošnjega leta. Nato se bodo lotili gradnje manjšega glampinga (pet hišic), v zadnji fazi pa nove hotelske stavbe, v kateri bo prostora za približno 50 gostov.Ravenskemu županuje s prodajo uspelo rešiti še eno od lokacij v občini, ki je zaradi zapuščenosti in dotrajanosti povzročala skrbi in nezadovoljstvo. Povezanost Kakerjeve z domačim krajem je po njegovem zagotovilo za uresničitev načrtov. V podjetju Rimski vrelec pričakujejo, da bo po naložbi delo dobilo od dvajset do petindvajset ljudi. Občina Ravne na Koroškem je kompleks pred več kot desetletjem kupila na dražbi. Od takrat je zanj neuspešno iskala domačega ali tujega kupca. Med slednjimi je največ obetal rus­ki imunopatolog Musa T. Abidov, ki je pred osmimi leti napovedal, da bo lokacijo spremenil v moderen zdraviliško-rehabilitacijski center, ki bo sprejemal paciente iz vse Evrope. Pri Rimskem vrelcu ni izkopal niti ene gradbene jame. Njegove obljube o naložbi v vred­nosti 2,3 milijona evrov se niso nikoli uresničile. Na neizpolnjene obveznosti iz pogodbe ga je občina ves čas opozarjala, spor z njim pa je morala rešiti na sodišču.Posebnost lokacije je izvir zdravilne mineralne vode, hotuljske slatine, ki so jo uspešno tržili pred več kot pol stoletja. Vodni vir tudi po prodaji kompleksa ostaja dostopen vsakomur, lastniki pa bodo morali, če bodo denimo želeli vodo izkoriščati v poslovne namene, pri ministrstvu za okolje in prostor pridobiti koncesijo. Kot je povedal Peter Čuješ, zanjo še niso zaprosili, bodo pa to storili. Čeprav se Rimski vrelec spreminja v gradbišče, je dostop do vode za vse, ki hodijo ponjo, neoviran in varen.