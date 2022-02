Robot v dvigalu ne mara družbe

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je na začetku večjega investicijskega obdobja, ki ga bodo začeli aprila z gradnjo prizidka in obnovo prostorov za novo gama kamero. Naložba je vredna 4,3 milijona evrov. Še letos želijo začeti nadomestno gradnjo objekta, imenovanega klošter, ki bo stal približno 15 milijonov evrov.

Prizidek, velik 150 kvadratnih metrov, bodo umestili v prostor med internim oddelkom in upravno stavbo ter z njim povečali dosedanje, 200 kvadratnih metrov velike prostore, v katerih za zdaj še deluje 32 let stara gama kamera. Direktor slovenjgraške splošne bolnišnice Janez Lavre je povedal, da ima obratovalno dovoljenje le še do konca junija. Po besedah pomočnika direktorja za poslovno-pravne zadeve Ksandija Javornika bodo naložbo v celoti financirali sami, plačali jo bodo obročno.

Slovenjgraška bolnišnica je pred milijonskimi naložbami. Za prevoz zdravil uvajajo robote. Število bolnikov s covidom-19 se še ne zmanjšuje.

Na državna sredstva v bolnišnici računajo pri gradnji objekta, ki bo nadomestil sedanjega (tako imenovani klošter). Imel bo sedem etaž, od tega dve podzemni, kjer bo 230 parkirnih mest. V pritličju in višjih etažah bosta dobila nove prostore dva laboratorija, paliativni oddelek, različne ambulante in kabineti za predstojnike. Skupna površina novega objekta bo 15.400 kvadratnih metrov. Gradbeno dovoljenje na nadomestni objekt pričakujejo do konca junija. Letos želijo opraviti vsaj rušenje starega objekta, če bo mogoče, pa bodo začeli tudi gradnjo novega. Šele ko bo ta končan, se bodo lahko lotili tretje velike naložbe: porušili bodo povsem dotrajan kirurški blok in na njegovem mestu zgradili novo stavbo, ki bo širša in za eno nadstropje nižja od sedanje.

Za zdaj obratuje brez napak

V bolnišnici bodo čez nekaj tednov končno le predstavili revolucionarno novost, robota, ki so ga napovedovali že pred štirimi leti za prevoz hrane bolnikom. Prejšnji teden so ga poskusno uporabili, od takrat vsak dan obratuje brez napak. Za zdaj vozi zdravila na relaciji med centralno lekarno in oddelkom za covid-19 v tretjem nadstropju starega kirurškega bloka.

Najprej so načrtovali, da bodo roboti bolnikom vozili hrano. Načrtov za to še niso opustilil, le kuhinjo morajo temu prilagoditi. FOTO: Tadej Regent/Delo

Izdelali so ga v Južni Koreji, tehnološko znanje pa sta mu dodali podjetji iz Avstrije in Raven na Koroškem. Robot se sam orientira v prostoru in v primerjavi z roboti v Severni Italiji in Avstriji za premikanje ne potrebuje tirnic. Janez Lavre je napovedal, da bodo novost, ki bo razbremenila zaposlene v transportu, kmalu predstavili javnosti.

Uravnoteženo poslovanje V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec za letos načrtujejo uravnoteženo poslovanje. Načrtujejo 61,8 milijona evrov prihodkov, ki temeljijo na predpostavki, da bodo opravili vse pogodbene programe do ZZZS ter da se epidemiološke razmere v drugi polovici leta ne bodo zaostrile. V bolnišnici bi takoj zaposlili 27 diplomiranih medicinskih sester in 13 zdravstvenih tehnikov.

Roboti so škatlaste oblike, prevažajo lahko do 250 kilogramov. Slovenjgraškega bodo javnosti predstavili čez tri tedne. Na fotografiji je njegov avstrijski 'kolega'. FOTO: arhiv Sumetzberger GMBH

Robotu, ki mu v bolnišnici še izbirajo ime, se bo pridružil še eden. Njegovo domovanje je v kletnem veznem hodniku med stavbama B in C, kamor se umakne po opravljeni nalogi. Na poti po bolnišnici se izogiba oviram, zato ni strahu, da bi koga povozil. Dvigalo, ki ga ne deli z nikomer, si pokliče sam in izbere želeno nadstropje. Sam odpre tudi vrata na oddelek, ko prispe na lokacijo, pa z zvočnimi in svetlobnimi signali sporoči, da je na cilju.

V koroški regijski bolnišnici zdaj zdravijo 34 bolnikov s covidom-19 (dva v intenzivni terapiji). Število bolnikov se ne zmanjšuje. Zaradi sproščanja ukrepa PCT in zimskih šolskih počitnic vodstvo bolnišnice v dveh tednih pričakuje več napotenih pacientov zaradi okužbe z novim koronavirusom.