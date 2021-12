Rumeno-rjav dim iz Acronija prestrašil domačine

Prebivalce naselja Slovenski Javornik v občini Jesenice je predvčerajšnjim prestrašil rumeno-rjav dim iz družbe Sij Acroni ter kiselkast vonj v zraku.

Kot so sporočili iz Sija, je v družbi Sij Acroni pri izvajanju vzdrževalnih del v obratu za predelavo debele pločevine med postopkom čiščenja pralnika prišlo do nepričakovanega izpusta dušikovega dioksida, plina intenzivno rdeče-rjave barve, ki je po zagotovilih skupine Sij človeku nevarne le ob neposrednem vdihavanju.

»Pri kratkotrajnem izpustu se je plin sprostil v zrak ter se razredčil, pri čemer ni prišlo do stika z zaposlenimi v obratu, prav tako izpust ni predstavljal nevarnosti za krajane ali imel vpliva na okolje. Nemudoma smo sprejeli vse potrebne zaščitne ukrepe ter obvestili pristojni inšpektorat. Prebivalcem krajevne skupnosti smo že posredovali pojasnila in opravičilo za neželen dogodek,« so sporočili iz skupine Sij.

Tožijo tudi nad hrupom in smradom

Obrat hladne valjarne na Slovenskem Javorniku se nahaja znotraj gosto poseljenega območja, pod vzhodnim pobočjem hriba Straža, ki je povsem golo. Prebivalci naselja pravijo, da se se je na tem pobočju zaradi močnega jedkastega vonja nemogoče zadrževati dalj časa. Skrbi jih, da iz obrata uhajata fluorovodikova in dušikova kislina.

FOTO: Facebook

Prebivalci pa se ne pritožujejo le nad smradom, pač pa tudi nad hrupom, prahom in težkimi tovornjaki, ki pogosto vozijo skozi naseljeno območje. Domačini se bojijo, da bo nenehno onesnaževanje vplivalo na njihovo zdravje, Acroniju pa očitajo, da jim s svojim ravnanjem onemogoča dostojno življenje.

Zaradi na družabnih omrežjih objavljenih fotografij, na katerih se vidi rumeno-rjav oblak nad Trebežem, je vodstvo jeseniške občine na čelu z županom Blažem Račičem podjetje Sij Acroni prosilo za pojasnila. »Na občini delimo skrb naših občanov, saj vsakršna dodatna obremenitev okolja, ki bi lahko vplivala na zdravje ljudi, ni sprejemljiva. Naloga vseh deležnikov v lokalnem okolju je, da so prizadevamo za življenje v zdravem in varnem okolju,« je izjavil župan Jesenic Blaž Račič.

Obvestili inšpektorat

Občani so o dogodku obvestili Inšpektorat za okolje in prostor. Spomnimo, da je kislinski oblak ušel iz Acronija tudi pred petimi leti. Rumeno-rjav dim je začel uhajati med pretakanjem fluorovodikove in dušikove kisline iz lužilnih kadi v cisterne. V roku ene ure se je kislinski oblak razkadil. V podjetju so tudi takrat zagotavljali, da zaradi hitrega posredovanja zaposlenih ni bilo vplivov na zdravje in okolje.