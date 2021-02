Ruska doktrina za zmagovanje v slovenski politiki

V nadaljevanju preberite:

Kaj ima afera Kopriva opraviti z vojaško doktrino. Zakaj so se Rusi odločili za spremembo vojaške doktrine in zakaj si želijo v vojnah zmagovati še preden so prisiljeni prijeti orožje v roke. Kako razmere v Srbiji, kjer režim Aleksandra Vučića dejavno hvalijo in njegove nasprotnike blatijo tisoči lažnih profilov na družbenih omrežjih, spominjajo na razmere pri nas.