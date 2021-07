S paketnimi bančnimi storitvami prihranite

Popolna ugodnost: brezplačno 6-mesečno vodenje Paketa Komplet Nove KBM za vse nove stranke, ki sklenejo paket do konca avgusta 2021. FOTO: Getty Images

Do odličnih paketnih bančnih storitev kar na daljavo

Nekoč je bila menjava banke zelo zapleten proces, zaradi katerega je marsikdo potrpel, tudi če z bančnimi storitvami obstoječe banke ni bil najbolj zadovoljen ali pa so bile te predrage. Danes je drugače, saj je menjava banke skoraj tako preprosta kot menjava ponudnika mobilne telefonije. Tudi takrat, ko imamo s svojo obstoječo banko že sklenjene kreditne pogodbe.V Novi KBM so novim strankam še dodatno olajšali sklenitev Paketa Komplet. Sedaj imamo rešitev dobesedno na dlani. Enostavno potrebujemo le mobilni telefon, aplikacijo mBank@Net in vse opravimo na daljavo. Če se do konca avgusta 2021 odločimo zain odprtje njihovega paketa bančnih storitev, bomo kot nova stranka deležni kar 6 mesecev brezplačnega vodenja paketa.»Ugodnosti 6-mesečnega brezplačnega vodenja paketa bodo deležne vse naše nove stranke, ki se bodo do konca avgusta 2021 odločile za sklenitev,« pravijo predstavniki Nove KBM. Pomembna prednost izbire paketa bančnih storitev je, da so te v paketu cenejše kot posamično. Paketi po navadi vključujejo vse bančne storitve, ki jih potrebujemo za brezskrbno in preprosto bančno poslovanje.TakoNove KBM za enotno ceno na mesec vključuje:Visoko razvito digitalno poslovanje in poslovanje na daljavo je za Novo KBM nekaj samoumevnega, zato lahko Paket Komplet pri njih od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro odpremo kar na daljavo, iz udobja domačega naslanjača ali če ste nekje na počitnicah, brez obiska poslovalnice. Kako, so nam pojasnili predstavniki Nove KBM: »Najprej na svoj pametni telefon, ki podpira iOS ali Android, naložite aplikacijo mBank@Net in jo zaženite. Sledite korakom in vnesite zahtevane osebne podatke. Izberite osebni račun ali račun za mlade ali Paket Komplet in vaš račun je odprt. Nato samo še aktivirate račun z nakazilom poljubnega zneska. Čez nekaj dni boste na vaš naslov prejeli še vašo debetno kartico.« Kot še pravijo v Novi KBM, vam bo odprtje računa vzelo le 10 minut časa.Če ste že imetnik osebnega računa Nove KBM in bi radi prešli nain tako prihranili, saj so bančne storitve v paketu cenejše kot posamezno, lahko novi paket sklenete prek spletne ali mobilne banke, lahko pa pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 17 70 ali oddate zanimanje na spletni strani Nove KBM.Za vse tiste, ki še vedno prisegate na osebni stik z bančnim svetovalcem, pa ima Nova KBM brez dvoma največjo mrežo poslovalnic pri nas, saj vanjo poleg poslovalnic banke spadajo še specializirana bančna okenca in vse pošte v Sloveniji.Naročnik oglasne vsebine je Nova KBM