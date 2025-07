Trumpov zapor: v aligatorskem Alcatrazu za rešetkami celo postelje

Na območju zapuščenega letališča ­sredi miamijskega močvirja bo po odredbi ameriških zakonodajalcev zrasel­ nov center za pridržanje migrantov.­ Ne obdaja ga tako rekoč nič, edine žive duše, ki jih je tam mogoče srečati, so aligatorji; zato je že zdaj dobil vzdevek Aligatorski Alcatraz. V torek je to lokacijo na jugu Floride obiskal tudi ameriški predsednik Donald Trump s spremstvom.

S Trumpom, ki je povabil na obisk tudi predstavnike medijev, sta si kapacitete ogledala tudi pobudnik njihove uporabe za ta namen, floridski guverner Ron DeSantis, in sekretarka za domovinsko varnost Kristi Noem. Guverner se je pohvalil, da so prostore za nastanitev pridržancev preuredili v pičlih osmih dneh, predsednik pa se je navduševal nad tem, kako profesionalno in dobro so videti. Dodal je, da si podobnih ustanov želi še v drugih zveznih državah, ta na območju parka Everglades da jim bo lahko vzor. Ob tem se je »pošalil«, da bodo tiste, ki bodo iz njega hoteli pobegniti, naučili, kako bežati pred aligatorji.

(Samo)hvala proti obtožbam

Na okrogli mizi, ki je sledila, so Trump, DeSantis in Kristi Noem tako rekoč v en glas poudarili, da lahko tisti nezakoniti priseljenci, ki jih morda spremljajo po televiziji, ZDA zapustijo sami od sebe – če ne, bodo pristali v Aligatorskem Alcatrazu.

Prostora bo za nekaj tisoč ljudi, ki jih bodo naposled deportirali, predstavniki floridskih oblasti pa so po poročanju CBS sporočili, da bo tam nameščenih najmanj 200 varnostnih kamer, najmanj 8,5 kilometra bodeče žice in ves čas delujoči sistem klimatskih naprav, za varnost pa bo skrbelo približno 400-člansko osebje.

Odločitev za vzpostavitev centra je bila sprejeta leta 2023 po izvršnem ukazu Rona DeSantisa in je skladna s Trumpovo protimigracijsko politiko. Če si Trump želi več takšnih kapacitet po drugih zveznih državah, ima DeSantis podobne apetite v domači zvezni državi.

Gradbena dela za drugo, v Camp Blendingu, naj bi zagnali že prihodnji teden, ogledano ima tudi že tretjo lokacijo. Kapacitete za pridržanje nezakonitih priseljencev so povsod po ZDA rekordno polne, Trump pa si želi, da bi za to pristojne oblasti izvedle največjo deportacijo v zgodovini.

Tiskovna predstavnica Bele hiše je poudarila, da center stoji na samem ter je obkrožen z nevarnimi divjimi živalmi in neizprosnim terenom. FOTO: Giorgio Viera/AFP

Človekoljubne in okoljske organizacije, pa tudi nekateri politiki, ob zagonu Aligatorskega Alcatraza, ki naj bi ga odprli že ta teden, izražajo zaskrbljenost. Med Trumpovim obiskom je v njegovi okolici potekal tudi protest. Hkrati se pojavljajo pomisleki o tem, da bo zadeva res le začasna in bo v resnici obstala ne le več mesecev, temveč kar let.

Zgodovina zapuščenega letališča, na območju katerega zdaj stoji, sega v šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Tedaj so si uradniki na Floridi v Evergladesu zamislili gradnjo ogromnega letališča, največjega na svetu, z namenom podpreti hitro rast prebivalstva. Kljub nakupu velikega močvirnatega zemljišča je bil nato projekt leta 1970 ustavljen zaradi okoljskega poročila, v katerem so opozorili, da bi to imelo uničujoče posledice za tamkajšnji ekosistem.

Območje spada pod Unescovo zaščito. Ron DeSantis se je pohvalil, da je varnost izjemna, tako naravna kot sicer. FOTO: Giorgio Viera/AFP

Zato je pozneje na manjšem delu zemljišča nastalo »le« letališče za usposabljanje pilotov Dade-Collier­ Training and Transition Airport (TNT) z eno samo vzletno-pristajalno stezo. Junija je floridski državni tožilec James Uthmeier predlagal, da bi tam postavili začasni center za pridržanje priseljencev, okoljevarstveniki pa so vložili tožbo in ­zahtevajo presojo.