Samotestiranja ne bo v domačem okolju, ampak bo v šolah

Kljub pričakovanjem, da naj bi se učenci in dijaki testirali sami doma, je minister za zdravjepovedal, da se je stroka odločila za samotestiranje v šolah. Prvič bodo samotestiranje opravili prihodnji petek, nato pa enkrat tedensko. Srednješolski ravnatelji, ki so jim samotestiranje predstavili opoldne, menijo, da gre za dodatno delo, ki ga nalagajo šolam.»Sestanka na daljavo smo se udeležili v prepričanju, da bodo otroci testirani doma. Potem pa so nas seznanili, da se bo to izvajalo v šoli! Morali bi dobiti odgovore, kje konkretno se bo to počelo, kdaj in kdo bo to počel. Rekli so denimo, da naj bi to počeli v preduri. Ampak ne začnejo vsi hkrati! Kaj naj naredimo s tistimi, ki gredo na prakso drugam? In če se bo to izvajalo v razredu, pa se bo odločil le en dijak, ali to pomeni, da bodo ostali čakali? Mi naj bi poskrbeli za soglasja staršev, distribucijo testov … To ni način, da se spet prelagata odgovornost in delo na nas. Če to ni obvezno, potem naj se dijaki testirajo doma. Mislim, da se norčujejo iz nas,« je bila po sestanku ogorčena predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije. Kasneje je v imenu Zveze sporočila, da sicer srednješolski ravnatelji prostovoljno samotestiranje podpirajo: »Dijakom in staršem bomo posredovali pobudo in vse informacije, ki smo jih prejeli od ministrstva za zdravje. Zaupamo in verjamemo, da bodo vsi zainteresirani samotestiranje odgovorno izpeljali v varnem domačem okolju in ob pozitivnem testu ravnali po protokolu.«Očitno pa samotestiranja v domačem okolju ne bo. Minister za zdravje Janez Poklukar je namreč dejal, da so se za samotestiranje v šolah odločili na podlagi izkušenj iz Avstrije, Anglije, Češke in Nemčije, pa tudi zdravstvene in pedagoške stroke. Dodal je, da si otroci v šolah ščetkajo tudi zobe in ni zadržkov, da ne bi mogli pravilno in zadostno izvesti tudi prostovoljnega samotestiranja.V Sviz nasprotujejo, da bi bil ta ukrep prenesen na učitelje: »Ti za jemanje brisov in spremljajoče postopke testiranja niso usposobljeni, zato ne morejo prevzeti odgovornosti za morebitne negativne posledice, ki bi jih morda imelo izvajanje te naloge, ali se izpostavljati morebitnim tožbam v zvezi s postopki proti njim.«