Samotestiranje učencev se zamika

Samotestiranje pred ovirami

Proti samotestiranju v šoli

Sestanek osnovnošolskih ravnateljev s pristojnimi je včeraj pokazal, da tudi večina ravnateljev osnovnih šol ni naklonjena samotestiranju v prostorih šole. V šolah, kjer je veliko vozačev, bo to težko organizirati pravočasno. Nekateri ravnatelji, ki ne želijo biti imenovani, pa so razočarani: »Imeli bi odprte šole, ampak ne bi naredili ničesar. In testirati je treba vse, sicer nima nobenega smisla,« je dejal eden izmed njih.



Testiranje v osnovnih šolah, interes zanj je doslej izrazilo 22 odstotkov otrok, se bo začelo po prvomajskih počitnicah, zato ravnatelji okrožnico s podrobnimi navodili pričakujejo jutri.





Večina srednjih šol po državi je teste za samotestiranje že prevzela pri civilni zaščiti. Kdaj naj bi se to začelo, še ni znano, saj testi še niso validirani. Po besedah Mateje Logar, vodje strokovne svetovalne skupine za covid-19, naj bi Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke validiranje končala v nekaj dneh, v šolah pa naj bi bilo izobraževanje glede samotestiranja v petek.V ZD Škofja Loka so včeraj učiteljem na srednjih šolah že pokazali postopek. »Zadeva je zelo preprosta in ne pričakujemo težav pri izvedbi z dijaki,« je dejal, direktor škofjeloškega zdravstvenega doma.Praktično predstavitev so pripravljeni izvesti tudi v mariborskem zdravstvenem domu. Da bi pomagali pri prvih poskusnih samotestiranjih pa ne bo mogoče, saj je šol, kjer bi morali biti prisotni, preveč. V ZD Novo mesto imajo na dodatna covidna delovišča že razporejenih okoli 30 zaposlenih, zato dodaten kader za področje poskusnega samotestiranja zelo težko zagotovijo. V ZD Ljubljana so ministrstvo za zdravje že obvestili, da ob vseh trenutnih aktivnostih v zvezi s covidom-19 kadra, ki bi ga razporedili v srednje šole na območju Ljubljane za namen izobraževanja dijakov ter prisotnosti pri samotestiranju, nimajo. »Prav tako menimo, da je testiranje, ki ga izvaja laik sam, enostaven postopek, ki ne potrebuje dodatne pomoči zdravstvenega kadra, sicer že po definiciji takega testiranja ne moremo opredeliti kot samotestiranje,« so pojasnili.Predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenijeje dejala, da še ni znano, koliko dijakov se bo samotestiralo: »Imamo le informativne sezname, a lahko da bodo številke drugačne. Ko se bo testiranje začelo, bomo dijake pozvali, naj s sabo prinesejo še podpise staršev.«Predsednica skupnosti splošnih gimnazijje dejala, da ravnatelji testiranja v šolah ne podpirajo: »Naj se testirajo doma. Na nekaterih šolah bo testiranje praktično nemogoče izpeljati. Na naši šoli začnemo ob 7. uri zjutraj, takrat pride tudi avtobus in ti dijaki že tako ali tako zamudijo pouk. Kdaj naj jih torej testiramo? Jim vzamemo šolsko uro? Poleg tega nimamo kapacitet, da bi to počeli v šoli. Ministrstvo nam je v zadnji okrožnici sporočilo, da bomo o novem datumu testiranja pravočasno obveščeni, zdaj pa čakamo.«Da bo samotestiranje velik kadrovski zalogaj za šole, so že večkrat opozorili tudi v Sindikatu vzgoje in izobraževanja (Sviz). Kot so sporočili prejšnji teden, bodo članstvu odsvetovali samotestiranje učencev in dijakov, dokler ne bo jasno, »kakšna je odgovornost zaposlenih pri izvedbi«. Tako samotestiranja kot tudi cepljenje maturantov podpirajo v Dijaški organizaciji Slovenije, a kot je dejala predsednica, le, če gre za prostovoljno odločitev. Poudarila je, da so informacije, ki jih dobivajo, slabe oziroma pomanjkljive.Ob tem se ravnatelji sprašujejo še, kakšen smisel bo imelo samotestiranje v šolah, če bo potekalo v skladu z veljavno uredbo za zgodnje odkrivanje okužb, kjer piše, da rezultat pri samotestiranju odčitajo testiranci sami.