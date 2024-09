Šarec: Smejal sem se tistim, ki trdijo, kako se Črnčec sili za ministra

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji župan, predsednik vlade, poslanec in obrambni minister Marjan Šarec je kot evropski poslanec nastopil že peto politično funkcijo. Tokrat je v intervjuju za Delo odkrito odgovoril, da kandidatura nikoli ni bila njegova intimna opcija. »Nisem skakal od veselja. A če se postaviš v kožo predsednika vlade, ki si je zamislil, da me potrebuje na listi, in si del ekipe, to spoštuješ in vzameš nalogo za svojo. Tako ne bom govoril, da mi je žal, ampak da me je življenje postavilo pred novo priložnost,« je dejal Šarec, s katerim smo se pogovarjali o sprejemanju odločitev, njegovem nasledniku, drobljenju liberalnega prostora in pa tudi dogajanju na bruseljskem parketu.