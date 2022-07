Scholz: Veseli me, da imamo partnerja, ki aktivno brani evropske vrednote

Za prvi svoj bilateralni obisk v tujini je predsednik vlade Robert Golob izbral Berlin, kjer se je danes srečal z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem. Kancler Scholz je uvodoma Golobu čestital za prevzem premierske funkcije, prepričan je, da bosta odlično sodelovala. »Veseli me, da imamo partnerja, ki aktivno deli in brani evropske vrednote,« je Scholz polaskal novi slovenski vladi in med vrsticami nakazal na težave na tem področju s prejšnjo vlado Janeza Janše.

Sogovornika sta izmenjala poglede na aktualne razmere ter govorila o nadaljnjem sodelovanju med državama. V ospredju je bila vojna v Ukrajini in njene vse hujše posledice zaradi rasti cen hrane in energentov. »Strinjamo se, da moramo Ukrajino na vseh nivojih podpreti, vojaško, politično, humanitarno in gospodarsko. Ruska blokada ukrajinskih pristanišč je nesprejemljiva,« je povedal Scholz in dodal, da morajo države EU narediti vse, da odvisnost od ruskih energetskih virov zmanjšajo. EU se moramo oskrbeti z alternativnimi viri energije, omenil je predvsem sončno in vetrno energijo.

in dodal, da je energetska kriza tema številka ena. »Nobena država, pa čeprav tako močna kot Nemčija, ne more sama rešiti krize, za male države pa to drži še toliko bolj,« je povedla Golob, ki meni, da je potrebno okrepiti izgradnjo evropske energetske infrastrukture in oblikovati enotni evropski energetski sistem.

Govor tudi o boxerjih

Cilj preživeti zimo brez ruskega plina in redukcij je po njegovo zahteven, a uresničljiv, bodo pa potrebni varčevalni ukrepi. Goloba v Berlinu spremlja minister za infrastrukturo Bojan Kumer, kar samo potrjuje, da je bila v ospredju tema energetske krize, s katero se srečuje stara celina.

Druga velika tema na agendi je bila širitev EU na države Zahodnega Balkana, kar podpirata obe državi. »Leta 2003 je bilo državam obljubljeno, da imajo evropske perspektivo. Šestim državam iz regije je potrebno dati pospešek na evropski poti,« je dejal Schlz, ki je menil, da želi Nemčija ponovno zagnati berlinski proces.

Sogovornika sta govorila tudi o slovenskem nakupu osemkolesnikov boxer, pri razvoju katerih sodeluje tudi nemška vojaška industrija. Znano je, da si nova vlada pripravlja revizijo memoranduma o soglasju k programu boxer v okviru organizacije OCCAR, ki ga je podpisala prejšnja vlada. »Drži, da smo se pogovarjali o boxerjih. Ne želimo komplicirati naših odnosov z Nemčijo, če se izkaže, da nakup za Slovenijo ni ustrezen oziroma ugoden,« je povedal Golob.

Predhodnico za Golobov obisk je na začetku julija pripravila zunanja ministrica Tanja Fajon. To kaže, da je prioriteta nove vlade utrditev nekoliko zanemarjenih bilateralnih odnosov Slovenije z Nemčijo, ki je največja slovenska gospodarska partnerica.