SD o (ne)partnerstvu Gibanja Svoboda

»Socialni demokrati verjamemo v partnerstvo. A to zahteva tudi partnerski odnos. Zaradi velikih izzivov, ki so pred državo, Gibanju Svoboda priporočamo, da se začne do partnerjev vesti partnersko.« Tako so se v SD odzvali na predstavitev kandidata za župana Gibanja Svoboda v Mariboru. To bo nekdanji direktor mariborskega UKC in kirurg Vojko Flis, ki pa se je še do pred kratkim pripravljal tudi na kandidaturo s SD. Snovali naj bi že kampanjo.

Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je ob predstavitvi kandidata povedal, da je bila odločitev, da nastopi kot njihov kandidat, izključno Flisova. Z njim pa naj bi po navedbah Gibanja Svoboda pogovore vodili že od začetka njihovih priprav na lokalne volitve. »V Svobodi bomo spoštovali vsako odločitev, ki jo bo sprejel kandidat,« je še dejal Golob in navedel, da so iskali borbenega, moralno trdnega človeka, ki se ne boji izzivov in verjame v to mesto.

V kratki predstavitvi je Flis med večjimi izzivi mestne občine izpostavil beg možganov. Programa, s katerim bo vstopil v župansko tekmo proti sedanjemu županu Saši Arsenoviču, mestnemu svetniku Stranke mladih - Zeleni Evrope Igorju Jurišiču, mestnemu svetniku Liste Franca Kanglerja Željku Vogrinu in poslancu SDS Dejanu Kalohu, pa še ni predstavil.

Še minuli konec tedna so se glede morebitnega »prestopa« Flisa – podoben manever je izpeljala tudi že Emilija Stojmenova Duh, preden je postala ministrica za digitalno preobrazbo – menda pogovarjali na najvišji strankarski ravni, a se niso dogovorili. V SD pa menda niso privolili v to, da bi ga podprli kot kandidata Gibanja Svoboda.

Pisali smo, da cilj Gibanja Svoboda naj ne bi bil nastop v vseh 212 občinah, ampak se bodo odločali selektivno in na podlagi ocene o realni izvoljivosti kandidatov. Evidentiranje naj bi že izvedli, do konca tedna pa bi že lahko bilo jasno, v koliko občinah bodo nastopili s svojimi kandidati za župane in kje bodo podprli še koga od neodvisnih kandidatov ter morda nastopili le s svojo listo. Aktivnosti naj bi vodili v več kot polovici občin.

Kljub temu da je Golob pred dvema mesecema navedel, da sam ljubljanskega župana Zorana Jankovića vidi kot najprimernejšega, da na tem mestu nadaljuje še en mandat, in tudi podpora Gibanja Svoboda Jankoviću menda še ni dokončna. Odločitev, kako bodo nastopili v prestolnici, naj bi prepustili »notranji demokraciji« in lokalnemu odboru.

Do 20. oktobra, ko se bo tudi uradno začela volilna kampanja, je sicer čas za vlaganje kandidatur.