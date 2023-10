SDH pozval upravo in nadzornike Darsa na sestanek

Slovenski državni holding (SDH) je po razkritjih televizije Pop TV o domnevnem pobiranju podkupnin za posle z Darsom ter o sumu kartelnega dogovarjanju pri poslih za odvoz tovornjakov z avtocest na sestanek pozval Darsove upravo in nadzornike. Sestanek bo v torek, namen je dobiti vse potrebne informacije, so sporočili iz SDH.

»Namen obeh sestankov je pridobitev vseh dejstev in informacij o predmetnih zadevah, ki bodo podlaga za nadaljnje ukrepe SDH. O teh bo javnost sproti obveščena,« so navedli pri upravljavcu državnih naložb.

SDH namerava, kot pravijo, izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva, ki jih ima na voljo kot upravljavec, da se morebitna koruptivna dejanja v prihodnje preprečijo, tista, morebiti že izvedena, pa raziščejo in ustrezno kaznujejo.

Pri tem so spomnili, da Dars kot javna delniška družba v 100-odstotni lasti države deluje po sistemu dvotirnega korporativnega upravljanja, v katerem vse posle samostojno in neodvisno vodi uprava, prav tako samostojno in neodvisno pa je za nadzor uprave in poslovanja odgovoren nadzorni svet.

»SDH se torej v kakršnekoli poslovne odločitve družbe niti ne more niti ne sme vpletati oziroma nanje vplivati, temveč lahko deluje le v okviru pristojnosti, ki jih uveljavlja v vlogi edinega delničarja družbe,« so še navedli. Ena takšnih pristojnosti je poseg v sestavo nadzornega sveta.

Pop TV je v nedeljo objavil posnetek, v katerem Rok Snežič prejema 5000 evrov. Kot jim je povedal žvižgač, naj bi šlo za podkupnino za posel z Darsom. Sam naj bi Snežiču plačal za 90.000 evrov podkupnin, denar pa naj bi bil namenjen tudi za stranko SDS. Snežič in prvi mož Darsa Valentin Hajdinjak sta očitke v oddaji 24ur zavrnila, danes so jih zavrnili tudi v SDS.

Pop TV je na podlagi pričevanj razkril tudi sum kartelnega dogovarjanja pri oddajanju posla avtovleke pokvarjenih ali ponesrečenih tovornih vozil z avtoceste ter domnevno favoriziranje enega od ponudnikov.

Policija obiskala Pop TV Policisti so danes obiskali medijsko hišo Pop TV in zaprosili za predajo dokumentacije in posnetkov, poroča portal 24ur.com. Policiste je, kot so zapisali, med drugim zanimala identiteta žvižgača, ki pa je zaradi zaščite vira ne bodo razkrili. »Bomo pa policiji predali vso dokumentacijo, ki je v javnem interesu,« so še zapisali na portalu.