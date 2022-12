Rudarji odstopili od pogajanj z Energetsko zbornico Slovenije

Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) se do nadaljnjega ne bo več udeleževal pogajanj za spremembo kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije in tarifne priloge k pogodbi. Da se opredelijo, kako s sodelovanjem v prihodnje, sta jih sicer pozvala Energetska zbornica Slovenije in sindikat SPESS.

V SDRES ugotavljajo, kot v imenu izvršilnega odbora sporoča Boštjan Avberšek, da »socialnega dialoga v zadnjem času sploh ni bilo«. To je tudi razlog, da do nadaljnjega »bojkotirajo« pogajanja.

Kot nadaljuje Avberšek, delodajalci, ki so zavezani kolektivni pogodbi dejavnosti premogovništva Slovenije, ne spoštujejo določil zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in zavezujočih kolektivnih pogodb. Poleg tega v SDRES že dlje časa opozarjajo na »sistemsko in načrtno diskriminacijo, trpinčenje zaposlenih ter hude kršitve sindikalnih pravic, vendar delodajalska stran – podpisnica kolektivne pogodbe – izpostavljenega problema ni nikoli obravnavala, kaj šele, da bi se do tako pomembne problematike tudi opredelila«. Takšno ravnanje po mnenju SDRES nakazuje odobravanje neenake obravnave zaposlenih - namesto da bi takšno početje obsodili.

Ker v SDRES menijo, da s predstavniki pogajalske skupine konstruktivnega dialoga ni mogoče voditi, so predlagali, da se pogajanja nadaljujejo brez njih oziroma so pooblastili Sindikat premogovnika Velenje SPESS, da se v njihovem imenu pogaja o točkah dnevnega reda oziroma o uskladitvi izhodiščnih plač. Predstavniki pogajalske skupine, je kritičen Avberšek, so sicer hkrati direktorji družb, ki »ne spoštujejo zakonodaje – predvsem določil zakona o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodb«.

Glede pogajanj o plačah na ravni dejavnosti pa so v SDRES mnenja, da »ne vplivajo na plače zaposlenih v skupini Premogovnik Velenje oziroma so le pesek v oči zaposlenim«. Zakaj? Ker so njihove plače določene v splošnem aktu o plačah, ki ga sprejme oziroma ga je sprejelo poslovodstvo Premogovnika Velenje in na katerega daje oziroma je dal soglasje le Sindikat premogovnika Velenje SPESS­, sporoča Avberšek.