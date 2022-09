SDS danes še z interpelacijo proti zunanji ministrici Fajon

Po tem, ko je Branko Grims v torek predstavil razloge za interpelacijo notranje ministrice Tatjane Bobnar, ki ji očitajo zlorabo funkcije, zavajanje javnosti in opustitev dolžnostnih ravnanj, SDS nadaljuje z vlaganjem interpelacij, in sicer proti ministrici za zunanje zadeve Tanji Fajon. Grims je sicer že na torkovi novinarski konferenci nekaj besed kritično usmeril proti Fajonovi, že nekaj časa pa se je govorilo o tem, da bo opozicija zoper nje vložila interpelacijo, in sicer zaradi domnevne zlorabe diplomatskega komunikacijskega sistema.

Poslanec SDS Franc Breznik bo ob 13. uri spregovoril o interpelaciji o delu in odgovornosti ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon, ki jo bo poslanska skupina SDS danes vložila v parlamentarni postopek, so sporočili iz SDS:

Vlada je namreč odpoklicala veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja, ki je bil imenovan v času vlade Janeza Janše, zaradi kršitve zakona o zunanjih zadevah. Kajzer je nepooblaščeno poslal zaupno depešo ministrstva predsedniku SDS Janši, ta pa je posnetek zaslona objavil na twitterju.

Fajonova je sicer ob odpoklicu veleposlanika Toneta Kajzerja dejala, da se interpelacije ne boji. »Interpelacije se ne bi bala, ker bi imela priložnost pojasniti ozadje, meni je v interesu, da ščitim pravilnik in zakon o diplomaciji, predvsem pa tudi vse zaposlene in interes Slovenije. Če bi takšna interpelacija prišla, bi z veseljem odgovarjala na vsa vprašanja in očitke, tako da me preseneča, da se to ni zgodilo. Očitno ni bilo zadosti trdnih dokazov za samo vsebino.«