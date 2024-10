SDS krivdo za propadli refernedum zvalila na Levico in ministra Bojana Kumra

Državni zbor je po pričakovanjih potrdil odlok, s katerim je preklical posvetovalni referendum o Jek 2. Poslanci stranke SDS so krivdo za preklic referenduma naprtili stranki Levica, ki nikoli ni bila del tako imenovane jedrske koalicije, politično odgovornost pa ministru za okolje, podnebje in energijo Bojanu Kumru.

V razpravi o preklicu referenduma je opozicijska SDS ostro napadla stranko Levico, pa tudi ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra, češ da je projektu Jek 2 zabijal številne avtogole.

Zvonko Černač (SDS) je krivdo za nezakonito snemanje dogovarjanja med poslanci Svobode in SDS, kako s sprejemom resolucije o miroljubni rabi jedrske energije zaobiti ljudsko voljo, pripisal stranki Levica. Ponovno opredelitev drugega bloka v resoluciji o miroljubni rabi jedrske energije po njegovo ni pomenila nobene nove odločitve, ki naj bi izničila rezultate posvetovalnega referenduma, ki je bil razpisan po sprejemu resolucije.

Černač je ošvrknil tudi izjavo predsednika vlade Roberta Goloba o tem, da je posvetovalni referendum izsilila SDS: »Posvetovalni referendum se lahko razpiše samo v primeru, če se s tem strinja parlamentarna večina. Te večine SDS tudi celotna opozicija nima, torej ne more izsiliti ničesar«.

Preklic referenduma je podprlo 69 poslancev, proti je bil Miha Kordiš. Minister Bojan Kumer je projektu Jek 2 zabijal številne avtogole, trdijo v SDS. Projekt Jeka 2 se pospešeno pomika naprej, zatrjuje državni sekretar.

Precej ostrejši pa je bil Černač s kritikami na račun Kumra. Njegove izjave, da je lahko investicija v Jek 2 izjemno veliko tveganje in pokoplje državo, pa da bo vsako slovensko gospodinjstvo ta investicija obremenila za 17 tisoč do 18 tisoč evrov, in da bi bilo morda smotrno ta denar dati gospodinjstvom, da si vsak zagotovi svoj vir energije in tako razogljičimo celo Slovenijo, je Černač označil za izjave in dejanja nevladnikov, ki projektu Jek 2 ves čas nasprotujejo. Poleg tega ga je obtožil, da je minister v času priprav na izvedbo referenduma o Jek 2 lansiral zgodbo o katastrofalnem vodenju projekta Teš 6, ki se lahko ponovi pri Jek 2 v bistveno večjem obsegu.

Poslanec SDS je ministra tudi obtožil, da v predalu drži analizo o alternativnih scenarijih glede energetske oskrbe, ki naj bi bila za nevladnike zelo neugodna. Černač je govoril o izsledkih analize direktorja Elesa Aleksandra Mervarja, ki je primerjal stroške različnih scenarijev oskrbe z elektriko. Njegova analiza je pokazala, da je zgolj z vidika investicijskih izdatkov najcenejši jedrski scenarij, po katerem bi ob uporabi ostalih virov delovanje obstoječe Nuklearne elektrarne Krško (Nek) podaljšali do leta 2063, obenem pa v Krškem zgradili Jek 2. Malenkost dražji je drugi scenarij brez Jeka 2.

Načrti državnega sekretarja

Nataša Sukič iz Levice je stranko SDS obtožila, da je s pozivom za preklic referenduma zapustila potapljajočo se ladjo, in da je bila »glavni dirigent te žalostne zgodbe«. Izobčenec v Levici Miha Kordiš pa je manever s preklicem referenduma označil za slepilni, ker pričakuje, da bo jedrska koalicija po novem letu delala naprej, saj ima podlago v obliki jedrske resolucije.

Analiza direktorja Elesa je pokazala, da je zgolj z vidika investicijskih izdatkov najcenejši jedrski scenarij preskrbe z elektriko.

Državni sekretar za jedrski program v kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar je včeraj izjavil, da razume odločitev poslancev, da prekličejo posvetovalni referendum o Jeku 2, saj je javna razprava o referendumu po njegovem presegla vse meje. Postopki glede Jeka 2 sicer po njegovih besedah na projektni ravni potekajo naprej in jih preklic referenduma ne bi smel oteževati.

Projekt Jeka 2 se resno, s pospešenim korakom pomika naprej, zatrjuje državni sekretar. »Referendum za strateške državne investicije načeloma ni obvezen. Če pa poslanci presodijo, da je to tako pomembno vprašanje, da bi želeli tudi slišati voljo ljudstva, potem se lahko zanj odločijo. To je popolnoma v njihovih rokah,« je včeraj ob robu seje vlade izjavil Levičar, ki pričakuje, da bo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pregledalo pobudo Gen energije za pripravo državnega prostorskega načrta za Jek.