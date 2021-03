SDS ne bo več dopuščala rušenja usklajenih rešitev v koaliciji

Janša: Levim fašistom sporočamo, naj se čim prej streznijo

Prvak SDS in premierje v pismu članom napovedal trdo delo SDS za uresničevanje koalicijskih zavez, enako pričakuje od partnerjev. Mehanizem usklajevanja ne dopušča soliranj, navaja. »Ko je odločitev sprejeta, ni sprejemljivo njeno rušenje ali krhanje s pomočjo opozicijskih glasov v DZ. SDS tega ne bo več dopuščala,« je dodal.Prvo leto mandata svoje tretje vlade je v pismu članom ocenil kot »leto najbolj napornega mandata katerekoli vlade v zgodovini Slovenije. »Meri se lahko zgolj z letom 1991 in napori Demosove osamosvojitvene vlade. Z eno pomembno razliko. Takrat je bilo mogoče z levičarsko opozicijo vsaj občasno skleniti dogovor in doseči politično enotnost v korist domovine,"« je navedel.»Nikjer drugod v Evropi, nikjer drugod na svetu tako velik del opozicije v času epidemije ni tako razdiralno deloval kot v Sloveniji. Ravnanja SD, LMŠ, SAB in Levice v tem času velike stiske zato ni mogoče označiti drugače kot sovražno do domovine, naroda in države,« je poudaril.Po njegovih besedah v zadnjih tednih nestrpni posamezniki po lokalih in drugih mestih lepijo celo znake s prepovedjo vstopa članom SDS na javne površine. »Posnemajo nacionalsocialistične rjavosrajčnike iz tridesetih let prejšnjega stoletja, ki so najprej oznanjali enake prepovedi proti Judom, nato pa so jih pošiljali v taborišča smrti. Levim fašistom, ki to danes počnejo v Sloveniji in tistim, ki jim to omogočajo, sporočamo, naj se čim prej streznijo. Članom in podpornikom SDS, pa tudi nikomur drugemu v demokratični Sloveniji, ne bo nihče nekaznovano kratil ustavnih pravic,« je navedel.Prihodnje leto vladnega mandata bo zaznamovano s »končnico spopada z epidemijo, vodenjem Sveta EU v kritičnem času za Evropo ter uresničevanjem ključnih zavez iz koalicijske pogodbe«.Slovenija bo sopredsedovala tudi Konferenci o prihodnosti Evrope. »Prihodnost Evrope si še vedno predstavljamo tako, kot pred desetletjem in pol, ko smo se na referendumu odločili za vstop v unijo. Odločno se bomo uprli poskusom, ki si želijo oblikovati EU po vzoru nekdanje Jugoslavije,« je zapisal.Glede dela v koaliciji pa je med drugim dejal, da je koalicija lahko le ena, tako v vladi kot v DZ. »Sprejemamo odločitve, ki so vključene v koalicijsko pogodbo in tiste, o katerih se vsi uskladimo. Ko pa je odločitev sprejeta, ni sprejemljivo njeno rušenje ali krhanje s pomočjo opozicijskih glasov v DZ. SDS tega v prihodnje ne bo več dopuščala,« je pojasnil in dodal: »Koalicijske stranke smo v vladi in DZ prevzele odgovornosti glede na število poslanskih glasov, ki vladi zagotavljajo parlamentarno večino. Ob spremenjenih podporah se bo spremenil tudi delež pravic in odgovornosti.«»SDS bo svojo vlogo najmočnejše politične sile v Sloveniji, ključne za stabilnost in razvoj države, odgovorno opravljala tudi v prihodnje,« je zaključil Janša.