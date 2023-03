SDS, NSi in SD na istem bregu

Nekatere teme, s katerimi se ukvarja politika, očitno nimajo ideološkega predznaka. Ena takšnih je reorganizacija mreže upravnih enot, ki jo načrtuje ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Na ministrstvu iščejo pot k večji učinkovitosti upravnih enot, nekatere ideje pa so že razburile tudi župane ter v nestrinjanju združile leve in desne.

SDS zahteva sklic izredne seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo zaradi »nedopustnega omejevanja dostopnosti do upravnih storitev s projektom ukinjanja pravnih enot«.

V obrazložitvi so zapisali, da je pred mesecem dni na seji skupine za reorganizacijo in modernizacijo poslovanja upravnih enot ministrica za javno upravo predstavila izhodišča reorganizacije sistema 58 upravnih enot. »Vlada si je delovanje javne uprave, dostopnost do storitev državne uprave očitno zamislila brez stika z realnostjo in posluha za uporabnike storitev,« je ob zahtevi za sklic zapisala Jelka Godec, vodja poslanske skupine SDS.

Reorganizacija upravnih enot na način, da se ustanovijo upravne enote v vsaki izmed statističnih regij, teh je 12, bi pomenila, da bi preostale upravne enote izgubile samostojnost in postale izpostave – to pa predstavlja, poudarjajo v največji opozicijski stranki, nedopustno omejevanje dostopnosti do upravnih storitev. SDS ministrici iz vrst Gibanja Svoboda še očita, da sprejema ukrepe, s katerimi predvsem centralizira.

Delovanje javne uprave, dostopnost do storitev državne uprave si je vlada zamislila brez stika z realnostjo in posluha za uporabnike storitev, meni Jelka Godec, vodja poslanske skupine SDS. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Najprej so protestirali župani

Do iskanja načina boljšega delovanja upravnih enot, ki se ga je lotila ministrica Ajanović Hovnik, so bili pred tem kritični že v SD. Njihova županja s Ptuja Nuška Gajšek je tako že pred dnevi ministrico za javno upravo pozvala, da proces reorganizacije ustavi in začne dialog na ravni lokalnih skupnosti. »Mi smo namreč tisti, ki okolje, njegove potrebe in posebnosti najbolje poznamo, zato smo dolžni ščititi interese naših ljudi,« je zapisala Gajškova v imenu županov spodnjega Podravja.

Tudi v tem dopisu je argument podoben stališčem SDS in temelji na nameri reorganizacije mreže upravnih enot v smeri, da se ustanovijo v vsaki od statističnih regij, preostale obstoječe pa bi postale njihove izpostave. Za nekatere storitve bi se pot uporabnikov do upravne enote tako podaljšala za celo 60 kilometrov.

Ko bodo rešitve dovolj premišljene in dorečene, bomo z njimi seznanili tudi javnost. Zavračamo zavajajoče informacije glede predvidene reorganizacije poslovanja in ukinjanja upravnih enot. Ministrstvo za javno upravo

Je dopis županje SD namenjen višanju temperature v koaliciji? Socialni demokrati to zanikajo, češ da je Gajškova pozvala k dialogu z željo, da se je treba sprememb lotiti premišljeno, da ljudem določene storitve ne bodo manj dostopne.



»Gajškova je bila o načrtovani reorganizaciji obveščena v lokalnem okolju (po naših informacijah od člana Gibanja Svoboda, op. p.), in ne od pristojnega ministrstva, zato poziv nima nobene zveze z odnosi v koaliciji, še manj pa s tem, da si določene politične stranke za ta namen nabirajo politične točke,« poudarjajo v SD.





Za nekatere storitve bi se pot uporabnikov do upravne enote tako podaljšala za celo 60 kilometrov, poudarja Nuška Gajšek. FOTO: Franc Milošič/Delo

Upravna enota (UE) Ptuj po številu prebivalcev sodi med največje upravne enote v Sloveniji, je četrta po vrsti, za Ljubljano, Mariborom in Kranjem. Po številu zadev, ki se rešujejo v obdobju enega leta, sodi med šest največjih upravnih enot (podatki so primerljivi z UE Novo mesto in Celje).

Na področju tujcev so za hitro reševanje zadev zainteresirana predvsem podjetja, ki zaposlujejo tujce. Po dostopnih podatkih o reševanju zadev na področju tujcev spada UE Ptuj med bolj učinkovite. Na primer v UE Maribor uradnik na področju tujcev reši povprečno 550 zadev, v UE Ptuj pa povprečno 750 zadev.



Zato tudi SD ministrstvu predlaga, da si pred sprejemanjem odločitev vzame dodaten čas za razpravo na terenu in na podlagi videnega in slišanega opravi analizo, ki bo dala odgovore, kako izboljšati kakovost in predvsem hitrost izvajanja postopkov, da bodo lokalne skupnosti in gospodarski subjekti dejansko imeli tako podporno okolje, v katerem njihovega delovanja ne bodo onemogočali pomanjkanje kadra in zapleteni birokratski postopki. Državljani pa bi dobili kakovosten, predvsem pa hiter in učinkovit servis.

V Levici poudarjajo, da je zanje reorganizacija sprejemljiva, dokler bo ministrstvo za javno upravo zagotovilo, da bodo lahko uporabniki na vseh lokalnih enotah še naprej vlagali vse možne vloge.

V NSi pa so ocenili, da je vlada ljudi »ponovno šokirala z napovedjo reforme, ki je nihče ni pričakoval in je popolnoma nepotrebna«. Zmanjševanje števila upravnih enot je povsem nepotrebno, menijo v NSi, ta servis je ljudem treba pustiti pri miru, posebno tistim, ki živijo na podeželju, saj bi sicer postali drugorazredni.