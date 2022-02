SDS se spogleduje s homofobijo na madžarski način

Kakor leta 2020 je tudi letos pred volitvami stranka SDS poskrbela za razburjenje z vprašalnikom, tako imenovanim »posvetom z volivci«, v katerem so na močno sugestivna vprašanja pogosto mogoči le zelo enoznačni odgovori. Kot so komentatorji ocenili že pred dvema letoma, ne gre za dejansko merjenje javnega mnenja, temveč za zakrito samopromocijo največje slovenske stranke. Tokrat so šli še dlje od v vprašanja preoblečene napade na medije in sodstvo, s katerimi so škandal povzročili pred prejšnjimi volitvami, in v vprašalniku med drugim napadli skupnost LGBT.

»Posvet« v vprašanjih predstavlja zakone in pobude vladne koalicije, njihove namene in dosežke, kakor jih interpretira SDS. »​Voilivec« se pri odgovorih pogosto ne more ne strinjati z močno spornimi trditvami, ki so v vprašanjih navedene kot dejstva onkraj vsakega dvoma. Eno izmed vprašanj se denimo glasi »Slovenija je predsedovala Svetu Evropske unije. Rezultati predsedovanja so nad pričakovanji. Kaj je po vašem mnenju najpomembnejši dosežek slovenskega predsedovanja?«, mogoči odgovori pa so izbira med tremi »dosežki«.

Najbolj problematično pa je zadnje vprašanje, v katerem SDS zatrdi, da »gibanje LGBT dojema šolski sistem kot način za promocijo lastnih vrednot in to kljub temu, da Ustava Republike Slovenije v tretjem odstavku 41. člena in Temeljna listina Evropske unije v tretjem odstavku 14. člena določata, da imajo starši pravico vzgajati otroke v skladu s svojimi verskimi in svetovno nazorskimi prepričanji. Ali menite, da je šola primeren prostor za promocijo vrednot LGBT?«

Strah pred madžarskim scenarijem

Direktor agencije Valicon Andraž Zorko ocenjuje, da je SDS neprimerno retoriko v propagandni vprašalnik vključila zgolj z namenom vzbujanja pozornosti in dodatne medijske izpostavljenosti, ki je sicer ne bi bila deležna, a direktorica Legebitre Lana Gobec se boji bolj črnega scenarija. Meni namreč, da se SDS »povsem očitno zgleduje po svojih madžarskih prijateljih, tako pri izbiri teme, kot pri oblikovanju zelo sugestivnega vprašanja, ki je namenjeno širjenju neresnic.«

Gobčeva ocenjuje, da skuša SDS med ljudmi zbujati strah in sovraštvo do manjšine, žrtve pa bodo zlasti LGBT šolarji, saj zanje šola ni varen prostor. »Podvrženi so medvrstniškemu nasilju, na katerega se šolsko osebje pogosto ne zna pravilno odzvati,« je pojasnila Gobčeva, ki poudarja, da so govorice o LGBT propagandi v šolah laž, da pa bi šole nujno morale pričeti z ozaveščanjem o strpnosti in enakopravnosti, da bi se vsi otroci lahko počutili varne in izkoristili svoje potenciale.

Na Madžarskem bodo namreč tretjega aprila volivci na referendumu glasovali o zakonu, ki prepoveduje dostop mladoletnikov do knjig in informativnega gradiva o homoseksualnosti, transseksualnosti ali spremembi spola. Eno od referendumskih vprašanj se bo glasilo, ali podpirajo pouk o spolni usmerjenosti v javnih izobraževalnih ustanovah brez odobritve staršev. Drugo vprašanje se glasi, ali podpirajo seznanjanje mladoletnih s terapijami za spremembo spola. Tretje vprašanje se nanaša na omejevanje medijskih vsebin, ki vplivajo na spolni razvoj otrok, četrto pa na podporo medijskim vsebinam, ki otrokom predstavljajo spremembo spola. Tako predlog zakona kot formulacija referendumskih vprašanj sta bila deležna številnih kritik organizacij za človekove pravice, ki ocenjujejo, da gre »izrazito anti-LGBT retoriko« in poskus omejitve pravic manjšine.