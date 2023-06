SDS vložila interpelacijo Danijela Bešiča Loredana

Poslanci Slovenske demokratiske stranke so danes v Državnem zboru vložili interpelacijo o delu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, so sporočili s sedeža stranke. Podpisali so jo vsi poslanci, tudi Anže Logar, ki se skuša distancirati od SDS.

Kot so zapisali v stranki, interpelacijo vlagajo zaradi odgovornosti ministra za vedno slabše razmere v zdravstvu ter serije neizpolnjenih in prelomljenih obljub o njihovem reševanju, neukrepanja in opuščanja dolžnega ravnanja.

Vložitev je bila napovedana. Kot smo pisali v ponedeljek, je namige, da zdravstveni minister ne uživa več podpore predsednika vlade Roberta Goloba in njegove koalicije, SDS spretno preusmerila na svoj mlin in napovedala, da bo še ta teden vložila predlog za njegovo interpelacijo. »To je tudi priložnost za samorefleksijo koalicijskih poslancev, ki so mu dali mandat za ministra in ki so konec koncev tudi januarja podpisali koalicijsko zavezo na področju zdravstva, za katero danes vidimo, da se ne uresničuje,« je pri tem dejala vodja poslancev SDS Jelka Godec.

Očitajo mu čakalne dobe in neizpolnjene obljube o časovnicah

»Kot minister za zdravje je Danijel Bešič Loredan še toliko bolj zavezan k varovanju 51. člena Ustave Republike Slovenije, po kateri ima vsak državljan pravico do zdravstvenega varstva. Vendar pa je prav v času ministrovanja Danijela Bešiča Loredana ustavna pravica kršena bolj kot kadarkoli prej, dostopnost do zdravstvenih storitev pa slabša kot je bila pred njegovim prevzemom ministrske funkcije. Številke so jasne, številke so neizpodbitne,« so danes zapisali v SDS.

Očitajo mu predvsem podaljšanje čakalnih dob in neizpolnjene ter prelomljene obljube o časovnicah. »V obdobju, ko je Ministrstvo za zdravje namenilo 111 milijonov dodatnih finančnih sredstev za skrajšanje čakalnih dob, so se te pravzaprav povečale, kar je najbolj zaskrbljujoče, skoraj 50.000 pacientov več je na dan 31. marca 2023 na obravnavo čakalo nad dopustno čakalno dobo glede na 1. september 2022. Do junija 2023 je bilo za skrajševanje čakalnih dob na podlagi interventnega zakona porabljenih že okoli 137 milijonov evrov,« so prepričani.

Glede neizpolnjenih časovnic pa med drugim: »Časovnica, predstavljena 20. januarja 2023, je prinesla vrsto neuresničenih obljub. Minister je do konca junija 2023 obljubil pripravo sistemske zakonodaje za rešitev problematike družinske medicine, to je z na novo definiranimi timi družinske medicine, administrativno razbremenitvijo in prenosom kompetenc, poenoteno regionalno mrežo na temelju območnih enot ZZZS, izboljšano kakovost in varnost obravnavanih pacientov ter upoštevanjem specifik posameznih regij. “Do junija najkasneje bomo imeli postavljeno mrežo, na osnovi tega bomo še prej, verjetneje april, maj, razpisali pogoje za satelitske urgentne centre, ki bodo enaki za vse.”

Tudi tukaj se je čas iztekel. Poleg tega je po časovnici, predstavljeni 20. januarja 2023, minister za zdravje obljubil prenovo nadzora in vodenja javnih zavodov preko modernizacije 30 let starega Zakona o zavodih in opolnomočenja Urada za upravljanje, kakovost in investicije v zdravstvu, a se tudi ta obljuba izteka s 30. junijem 2023, ostajajo pa kaos pri vodenju številnih javnih zdravstvenih zavodov, slaba organizacija in negativno poslovanje.«