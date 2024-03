SDS vložila predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi

SDS je v parlamentarno proceduro vložila predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi za obravnavo po skrajšanem postopku. Predlagajo, da bi volivci na referendumu glasovali do enkrat letno, in sicer drugo nedeljo v maju. S tem želijo omejiti stroške za izvedbo referendumov in zvišati volilno participacijo, izhaja iz predloga novele.

SDS je v predlogu novele zapisala, da predlagajo datum za referendum v mesecu, ki še omogoča kakovostno obveščanje volivcev v okviru referendumske kampanje. Poleg tega datum volivcem v največjem možnem številu omogoča sodelovanje na referendumu pred bližajočimi se poletnimi počitnicami.

Največja opozicijska stranka še predlaga, da lahko DZ z dvotretjinsko večino navzočih poslancev določi tudi drugi dan glasovanja na referendumu, pri čemer do druge nedelje v maju ne sme preteči manj kot pol leta od dneva razpisa referenduma. Le tako je mogoče izvesti referendumsko kampanjo za obveščenost volivcev, so ocenili.

SDS je v sporočilu za javnost zapisala, da je v zadnjem času »vzniknilo več predlogov za razpis različnih referendumov«, zaradi česar menijo, da je relativno visoke proračunske stroške izvedbe referenduma ali več njih treba omejiti. Menijo, da teh stroškov ne gre zniževati na račun omejevanja participacije državljanov pri upravljanju javnih zadev. »Zato je edino primeren kompromis, da se referendum ali več referendumov izvede samo na točno določen dan v letu,« so ocenili.

Predlagatelji referendumov bi po navedbah SDS bili bolj neobremenjeni s smiselnostjo stroškov referenduma, marsikatera pobuda ali predlog pa bi bil iz istega razloga tudi sprejet, saj bi se na isti dan izvajalo več referendumov hkrati, so zapisali v predlogu.

Državljani bi bili po mnenju SDS tudi bolj seznanjeni z vsebino referenduma, saj bi bil dan za referendum splošno znan in pričakovan, s čimer bi povečali tudi udeležbo na referendumu. Poleg tega bi tako imenovani referendumski datum pripomogel k temu, da bi stranke med seboj raje sklepale kompromise.

Poslanci SDS so v četrtek, pred vložitvijo predloga novele zakona, v parlamentarni postopek vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge. Pred enim tednom pa so vložili še predloga posvetovalnih referendumov o nastanitvah nezakonitih migrantov v Sloveniji in o zaupanju v vlado Roberta Goloba.

Stranka NSi je pred tem vložila predloga posvetovalnih referendumov o predlogu energetskega zakona in o predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije. Največja vladna stranka Gibanje Svoboda bi medtem na posvetovalnih referendumih preverjala naklonjenost volivcev pridelavi, predelavi in uporabi konoplje v medicinske namene ter uvedbi preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah.

Zdajšnji zakon o referendumu in ljudski iniciativi sicer določa, da je lahko referendum katerokoli nedeljo v letu ali drug dela prost dan. Na Državni volilni komisiji so potrdili, da bo seja, na kateri bodo člani opravili razpravo o možnosti hkratne izvedbe evropskih volitev in referendumov, ta četrtek.