SDS vložila predlog za razrešitev Nataše Sukič

SDS je vložila predlog za razrešitev Nataše Sukič kot podpredsednice državnega zbora, »ker je oškodovanje slovenskih upokojencev pripisala napačni vladi in tako zavestno širila laži«, predvidoma jutri pa bo še interpelacijo zoper vlado Roberta Goloba. Povod so izjave omenjenih, a razpravo o obeh bo največja opozicijska stranka najverjetneje izkoristila kot del kampanje pred predvidenim referendumom o spremembah dodeljevanja dodatkov k pokojninam za izjemne umetniške dosežke.

Prvak SDS Janez Janša je ta referendum – za katerega sicer še zbirajo vsaj 40.000 overjenih podpisov volilcev – označil za test pred prihodnjimi parlamentarnimi volitvami. »To bo tudi referendum proti tej nori oblasti. In močan rezultat proti bo skrajšal rok trajanja te zblojene norosti,« je povedal še na shodu v organizaciji stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja.

Prav na ta dogodek so se sicer nanašale izjave Sukičeve, ki je zapisala, da bi se Janša moral upokojencem opravičiti za krivico, ki jim jo je naredil z odmernimi odstotki, namesto da ima govore na shodih.

V SDS so navedli, da takratna vlada pod vodstvom SDS ni znižala niti odmernega odstotka niti pokojnin, pač pa so z reformo zaustavili padec pokojnin in številne upokojence ubranili pred revščino.

»Oboje bi namreč prinesel predhodni zakon, sprejet v času vlade Antona Ropa,« so opozorili ter od Sukičeve in Goloba zahtevali pisno opravičilo za drugačne navedbe obeh. A tega ne en ne drugi nista storila. Sukičeva in Levica sta se po navedbah SDS odzvala »cinčno« z navedbami o tem, katerih škodljivih praks je po njihovo še kriva SDS, v kabinetu predsednika vlade pa so navedli, da je nesporno dejstvo, da se je odmerni odstotek znižal za okoli dvajset odstotnih točk. To sicer drži, a zato, ker je pokojninska reforma uvedla nov način izračunavanja valorizacijskega količnika, ki se upošteva pri izračunu pokojninske osnove. Ob njegovem zvišanju pa je odmerni odstotek pravzaprav enak dejanskemu odstotku iz reforme pred tem.

»Vlada, ki jo je vodila SDS, tako decembra 2012 ni znižala pokojnin,« so poudarili v SDS.

Možnosti za uspeh ne predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbore in ne interpelacija zoper celotno vlado – gre že za drugo v tem mandatu – sicer skorajda gotovo nima, a kot rečeno, ima oboje vlogo spremljevalnih dogodkov.