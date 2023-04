Še četrti predlog za izločitev ustavnega sodnika, pisal jim je tudi Nejc Krevs

Tik pred vnovično sejo, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o RTV Slovenija se je tudi vlada kot udeleženec v postopku odločila, da predlaga izločitev ustavnega sodnika Klemna Jakliča iz presojanja o tej zadevi, ker je v času referendumske kampanje o RTV zakonu iz leta 2005 zavzemal eksplicitna stališča in jih aktivno ter javno zagovarjal. Nato pa ga je državni zbor SDS na predlog tudi predlagal za nadzornika RTV Slovenija.

Podoben predlog glede Jakliča je sicer že v ponedeljek podala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, a se pojavlja dvom, ali bo ustavno sodišče njen predlog sploh obravnavalo, saj je stranka v postopku državni zbor in zato se zastavlja vprašanje, ali ima kot predsednica državnega zbora za tak predlog sploh pravno podlago. O njej jo je povprašal tudi sodnik poročevalec v tej zadevi Rok Svetlič. Slišati je, da v njenem krogu o tem sicer ne dvomijo, saj da so ji status že priznali, s tem, ko so ji dovolili vpogled v spis.

Nasprotna stran, pobudniki ustavne presoje, pa je predlagala izločitev predsednika ustavnega sodišča Mateja Acceta, in zaradi njegovega srečanja s komisarko Vero Jourovo, s katero pa po njenih zagotovilih nista govorila o presojanju novele.

Peter Gregorčič, predsednik programskega sveta, pa je predlagal tudi izločitev Neže Kogovšek Šalamon zaradi njenega sodelovanja z Mirovnim inštitutom, ki je bil vpet v referendumsko kampanjo in je sodeloval tudi pri intervenciji, ki so jo članice referendumske koalicije »RTV je ZAkon« vložile na ustavno sodišče.

Kako bo potekalo glasovanje o predlogih za izločitev na četrtkovi seji še ni povsem jasno, a o njih glasujejo vedno drugi sodniki, ki še odločajo o zadevi. Ključen bi lahko bil celo vrsti red, a vpleteni ocenujejo, da bi lahko izločitev predlaganih sodnikov tako ali drugače ključno prevesila tehnico – doslej je bil izločen že Rok Čeferin, ker njegova odvetniška družba sodeluje z RTV Slovenija – v njihovo korist.

V tem več kot 80-stranskem dokumentu članice referendumske koalicije utemeljujejo predvsem, zakaj je sprememba t. i. Grimsovega zakona o RTV Slovenija iz leta 2005 nujna. »Posegi nosilcev politične moči v svobodo medijev in pravico javnosti do obveščenosti na RTV Slovenija so postali tako hudi, da je javni interes mogoče zaščititi zgolj na način, da se model upravljanja spremeni brez nepotrebnega odlašanja,« je navedla Katarina Bervar Sternad, PIC - Pravni center za varstvo, in dodala, da je potrebna čimprejšnja uveljavitev novele zakona o RTV Slovenija.

V dokumentu pa so navajali tudi številne primere konkretnega dogajanja pod trenutnim vodstvom, pri čemer je na svoj vidik ustavno sodišče opozoril tudi novinar Nejc Krevs in poslal svoj dopis, v katerem med drugim navaja, da ne drži, da je vodenje Dnevnika prevzel kot novinar začetnik in da kot urednik osrednjih oddaj ne ureja ničesar. »To ne drži. Vodenje Dnevnika sem prevzel kot novinar specialist. Razlika med začetnikom in specialistom, pa je verjetno vsem popolnoma jasna. Prav tako ne drži zapisano, da na Televiziji Slovenija nič ne urejam. Ravno pred tednom dni sem uredil in avtorsko pripravil dokumentarni film Med, mleko in nemir,« je zapisal v dopisu.