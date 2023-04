Čakajoč ustavne sodnike

Z besedami totalna vojna sogovorniki najpogosteje opisujejo stanje na TV Slovenija, še posebno na informativnem programu, kjer zaposleni pričajo o največjih pritiskih, slabih odnosih in kjer je ne nazadnje jasen padec gledanosti. Včerajšnja zaostritev stavke je na to spet opozorila, a hkrati razkrila tudi nemoč v času zadržane novele zakona o RTV Slovenija.

»Vlada je naredila vse, kar je bilo v naših zakonskih okvirih,« je za RTV Slovenija na dan zaostritve stavke priznal predsednik vlade Robert Golob, ministrica za kulturo Asta Vrečko pa je vodstvo pozvala k odstopu.

Oči so torej usmerjene v ustavno sodišče, ki bo o zadevi spet razpravljalo jutri in, kot je pričakovano, tudi o izločitvi ustavne sodnice Neže Kogovšek Šalamon, kar je predlagal predsednik programskega sveta Peter Gregorčič zaradi njenega sodelovanja z Mirovnim inštitutom, vključenim v zagovarjanje novele, in o morebitni izločitvi ustavnega sodnika Klemna Jakliča. To je zaradi njegovih javno izraženih stališč in podpore sedanjemu Grimsovemu zakonu predlagala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančiča.

A sodeč po dopisu sodnika poročevalca, v tem primeru Roka Svetliča, ki ga je objavila vodja poslancev SDS Jelka Godec, bo morala v treh dneh pojasniti, zakaj je to storila sama, glede na to, da je stranka v postopku državni zbor. A slišati je, da so ji to vlogo v procesnih potezah na ustavnem sodišču že priznali, ko so ji omogočili vpogled v spis omenjene zadeve.

Vse glasnejša pa so opozorila, da bi lahko bila novela, za katero je izhodišča napisala civilna družba, ob razmerju, ki se na ustavnem sodišču nakazuje trenutno, razglašena za neustavno – delno ali celo v celoti. Kaj v tem primeru? V politiki naj bi ministrstvu za kulturo že svetovali, naj pripravi nov, a seveda povsem drugačen zakon. Ali ga bo, za zdaj ni jasno, naj pa bi se pripravljali na več scenarijev. To je v pogovoru za RTV Slovenija nakazal tudi predsednik vlade. V tem času, kot je še dejal, spremljajo delovanje ob sumih na nepravilnosti s pomočjo inšpekcij, odbor za kulturo pa je računskemu sodišču podal tudi predlog, naj preveri zakonitost in smotrnost poslovanja, saj je zadnje letno poročilo razkrilo nekatere sporne poteze vodstva.

O odgovornosti v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha za nezakonita ravnanja – v primeru razrešitve direktorice TV Slovenije Natalije Gorščak je to že pravnomočno –, neukrepanju ob padcu gledanosti in informacijah o kršitvah delovnopravne zakonodaje bodo na programskem svetu razpravljali v torek na predlog osmerice »starih« svetnikov (Gregor Drnovšek, Aleksander Hribar, Robert Pajk, Geza Filo, Alenka Gotar, Rok Hodej Jelka Stergel, Branimir Piano), ki pa še vedno ostajajo v manjšini v nasprotju s tistimi, ki podpirajo vodstvo.