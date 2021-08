Še tečejo prizadevanja za evakuacijo sodelavca Slovenske vojske

Hrvaška sprejela prvih 19 državljanov Afganistana

Na Hrvaško je v soboto zvečer prispela skupina 19 državljanov Afganistana, ki so bili večletna podpora delegaciji Evropske unije. Podpredsednik hrvaške vlade in notranji minister Davor Božinović je danes napovedal, da bo Hrvaške sprejela še nekaj državljanov Afganistana, predvsem žensk in otrok.



Na zagrebško letališče so v soboto zvečer iz Kabula prepeljali 19 afganistanskih državljanov, med katerimi so bile tri družine z otroki ter samski moški, ki so prestali ustrezne varnostne preglede, je sporočilo hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve. Gre za osebe in člane njihovih družin, ki so nudili podporo delegaciji EU v Kabulu, vsi pa nameravajo zaprositi za azil na Hrvaškem, so dodali.



Hrvaški notranji minister Božinović je na današnji novinarski konferenci v Zagrebu pred odhodom na torkovo srečanje notranjih ministrov držav članic EU v Bruslju dejal, da številka sprejetih državljanov Afganistana na Hrvaškem ni končna. Omenil je, da se bodo s partnerji v EU pogovarjali o sprejemu dodatnih posameznikov iz ranljivih skupin, predvsem otrok in žensk.

Ministrstvo za obrambo (Mors) si še naprej prizadeva za evakuacijo afganistanskega sodelavca Slovenske vojske z družino iz Kabula. Po besedah tiskovnega predstavnika vojskeso zdaj možnosti evakuacija prek humanitarnega konvoja Združenih narodov ali pa prehod v katero od sosednjih držav Afganistana. Kot je povedal Sirk, je bila osemčlanska družina afganistanskega sodelavca že v Kabulu. »Bilo je več poskusov, da bi prišli na letališče, pa nam ni uspelo,« je dejal.V četrtek, ko je ob letališkem vhodu Abbey odjeknila eksplozija, so bili pred letališčem, a so se morali umakniti nazaj. Bili so sicer na drugem vhodu na letališče, je dejal na današnji novinarski konferenci pred neformalnim zasedanjem obrambnih ministrov EU, ki bo v sredo in četrtek potekalo v Sloveniji.Evakuacija je bila prva možnost, pri čemer je bilo možnih več destinacij. To ni uspelo, zdaj so najbolj realne druge možnosti, torej humanitarni konvoj pod okriljem ZN ali prehod v katero od sosednjih držav, je dejal Sirk. Praktično vse so po njegovih besedah ponudile sodelovanje pri tem. »Smo v kontaktu praktično z vsemi sosednjimi državami in skoraj vsemi državami partnericami, s katerimi smo sodelovali,« je pojasnil.Družini so ponudili več možnosti, se bodo pa morali sami odločiti, katero od njih bodo skušali izvesti, je še povedal. Z ministrstva so že v soboto sporočili, da ni več možno, da bi družino afganistanskega sodelavca varno prepeljali na letališče v Kabulu. Dodali so, da si prizadevajo za druge možnosti umika.Obrambno ministrstvo je pred nekaj več kot enim tednom iz Kabula uspešno evakuiralo drugega afganistanskega sodelavca Slovenske vojske z družino. Kot je pojasnil Sirk, se jim danes izteče desetdnevna karantena, njihov status pa obravnavajo pristojni resorji in uradi v Sloveniji. O razmerah v Afganistanu in evakuaciji državljanov zahodnih držav in Afganistancev bodo razpravljali tudi obrambni ministri na neformalnem zasedanju sredi tedna.