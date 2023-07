Še vedno je zaprtih več cest in železniška proga na vzhodu države

Včerajšnje neurje je veliko preglavic povzročilo na Štajerskem in Koroškem. V občinah Slovenske Konjice, Dobrna in Vojnik so nastali zemeljski plazovi in hudourniki, zaprtih je več cest. Železniška proga Slovenska Bistrica–Ptuj je zaradi poplav zaprta pri železniškemu podvozu na Pragerskem, so sporočili iz prometno-informacijskega centra.

V soboto pozno popoldne je območje občin Dobrna in Vojnik zajelo močno neurje, v katerem je v pol padlo ure 25 milimetrov, v eni uri pa 41 milimetrov dežja. Sprožili so se zemeljski plazovi, zalite so kleti stanovanjskih in gospodarskih objektov, podrta drevesa in hudourniki so zaprli cesto. Povsod so na pomoč priskočili gasilci, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Tudi območje velenjske občine je v soboto pozno popoldne zajelo močno neurje z močnimi padavinami. Sprožili so se zemeljski plazovi, zalite so kleti stanovanjskih in gospodarskih objektov, podrta drevesa in hudourniki so zaprli cesto. Zaradi zalitega podvoza in podzemnega dela poslovnega objekta so aktivirali tudi regijsko enoto civilne zaščite za prečrpavanje vode.

V Socki in Novi Cerkvi so po navedbah Radia Slovenija zaradi razlivanja Hudinje sprožili sireno za splošno nevarnost, odtrgalo je več mostov.

Ob 19.20 pa neurje z obilnimi padavinami in vetrom zajelo tudi območje občine Nazarje. Voda je zalila več kleti stanovanjskih objektov.

Cesta Črna na Koroškem–Šoštanj je zaradi poškodovanega cestišča zaprta pri Črni. Na glavni cesti Ilirska Bistrica–Jelšane je zaradi podrtega drevesa oviran promet.