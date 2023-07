Manj pločevine v mestih, več zelenjave z vrtov, dopust v hladnejših mesecih

V nadaljevanju preberite:

Ekstremni vremenski pojavi, ki jih vse bolj čutimo na svoji koži, so morda najbolj neposreden dokaz, da se bo moral človek na posledice podnebnih sprememb – če že ni ukrepal, da bi jih omilil – vsaj prilagoditi. Kako bomo živeli v prihodnosti; kako se bomo prehranjevali, kako gradili in prilagajali mesta, kako dopustovali in potovali? Odgovori sogovornikov imajo pomembno stičišče: pri vseh človekovih dejavnosti in načrtovanju razvoja mora biti v izhodišču ekologija. »Okolje je meja, ki je v gospodarskem razvoju ne smemo več prestopiti,« opozarja Andrej A. Lukšič s fakultete za družbene vede.