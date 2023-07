Tudi četrtkove nevihte s točo povzročile številne nevšečnosti

Po močnih sredinih neurjih so tudi četrtkove nevihte, ki so popoldne in zvečer zajele del države, prinesle številne nevšečnosti. Okoli 17. ure je najprej severni, nato pa osrednji in jugovzhodni del države zajelo neurje z močnim dežjem in vetrom, ponekod je padala tudi toča. Znova je bilo najhuje na Celjskem, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so bila prizadeta območja regijskih centrov za obveščanje Brežice, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Novo mesto in Celje, kjer se je neurje najbolj razbesnelo, saj so po do sedaj zbranih podatkih zabeležili 261 od skupno 426 dogodkov.

V občini Kozje je toča povzročila veliko škode na poljščinah in objektih, na območju občine Mokronog-Trebelno pa škodo na nekaj objektih. Močan veter je podiral drevesa, električne in komunikacijske drogove ter odkrival strehe objektov. Zaradi podrtega drevja je bilo neprevoznih nekaj cest.

Meteorna voda je zalila stanovanjske, gospodarske in druge objekte ter poplavila vozišča. Zaradi razmočenega terena se je sprožilo devet zemeljskih plazov. V naselju Parož v občini Dobrna in v naselju Kozjak v občini Mislinja sta bili poškodovani cesti, v naselju Lemberg pri Novi Cerkvi v občini Vojnik pa je zemeljski plaz poškodoval stanovanjsko hišo, so navedli v poročilu uprave za zaščito in reševanje.

Za sanacijo posledic so bila po njihovih podatkih aktivirane 103 gasilske enote, od tega tri poklicne. Gasilci so iz poplavljenih objektov črpali meteorno vodo, čistili cestne prepuste, s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte, zasilno prekrili poškodovana ostrešja in splazeno zemljino ter odstranjevali podrto drevje in vejevje.

Na območju Kamnika in Litije 1600 izpadov elektrike

Znova je bilo na udaru širše območje Kamnika. Portal Kamnik.info poroča, da je v četrtek zvečer kraje severno od Kamnika zajela nova silovita nevihta z močnim vetrom, dežjem in tudi točo, meteorne vode pa so zalile več objektov. Uprava RS za zaščito in reševanje je na območju kamniške občine zaenkrat prejela prijave že več kot 20 dogodkov, aktiviranih pa je devet prostovoljnih gasilskih društev.

Na območju Elektra Ljubljana je brez oskrbe z električno energijo okoli 1660 uporabnikov, največ na območju kamniške in litijske občine. V Kamniku so nekateri brez elektrike že od sredinega neurja, ko je vrtinčast veter odkril veliko število hiš in ruval drevesa ter povzročil škodo tudi na javni infrastrukturi, na poljščinah in gospodarskih poslopjih.

Toča je poškodovala več streh tudi na območju občine Mokronog-Trebelno, ki so jih s folijo in strešniki prekrili gasilci iz Mokronoga. Težave pa je v občinah Šentrupert in Mokronog-Trebelno povzročal tudi močan veter, zaradi katerega so podrta drevesa ovirala promet. Posredovali so prostovoljni gasilci, drevesa razžagali in odstranili.