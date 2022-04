Seja o preoblikovanju zasebne novomeške fakultete preložena

Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na nujni seji obravnaval predlog odloka o preoblikovanju zasebne novomeške fakultete za industrijski inženiring v javni zavod. A o tem danes še niso dokončno odločili, saj so sejo ob napovedani obstrukciji SD, Levice in LMŠ prekinili. Zapletlo se je pri glasovanju o dopolnilih.

Predlog odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je v imenu predlagateljev predstavila podpredsednica odbora in poslanka SDS Mojca Škrinjar. Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Mitja Slavinec je spomnil, da je vlada s sklepom 26. avgusta 2021 sprejela namero o ustanovitvi univerze v Novem mestu in delovno skupino za pripravo te vloge in akreditacije visokošolskega zavoda 4. februarja, katere naloga je, da tri evidentirane fakultete poveže in prouči možnosti za ustanovitev in izpolnjevanja pogojev univerze.

Predstavnica zakonodajnopravne službe DZ je opozorila, da predstavlja vsebina predloga odloka poseben način preoblikovanja zasebnega zavoda v javni. Zakon o visokem šolstvu ne določa te možnosti, prav tako v predlogu ne gre za preoblikovanje, ampak za ustanovitev javnega zavoda, kar bi moral odražati naslov. Zato je predlagala spremembo v naslovu odloka.

Po mnenju opozicije gre za napad na visoko šolstvo

V razpravi so poslanci opozicije izrazili številne kritike glede preoblikovanja zasebnega zavoda v javnega. Predvsem pa so menili, da je to še eden v nizu predvolilnih bonbončkov, ki jih deli vlada kot gobe po dežju. Matej Tašner Vatovec (Levica) je prepričan, da ne gre za razvoj regije, ampak za širjenje vpliva ljudi, ki so blizu ožjemu krogu SDS. Jemanje javnih sredstev že obstoječim raziskovalnim inštitutom je označil za desant na javno visokošolsko in znanstveno sfero. Da gre za napad na kakovost javnega visokošolskega sistema, je ocenila tudi Maša Kociper (SAB).

Opozicijske poslance je zmotilo tudi, da so snovalci predloga poslanci. Po mnenju Aljaža Kovačiča (LMŠ) smo po ustanavljanju univerze s poslanskim zakonom unikum v svetu. Prepričan je, da gre za pridobitev javnega denarja.

Sledilo je glasovanje o dopolnilih. Glede na opozorilo zakonodajnopravne službe so v opoziciji pričakovali, da bo Škrinjarjeva, ki je vodila sejo, to tudi upoštevala. Ker tega ni, so v SD in Levici napovedali obstrukcijo. Po uskladitvi je pred poslance vendarle prišla z ustnim dopolnilom za spremembo naslova odloka, a je bilo prepozno. Zaradi nespoštovanja zakonodajnopravne službe in kršenja načel parlamentarne demokracije so tudi v LMŠ napovedali obstrukcijo.

Kljub temu je predsedujoča dopolnilo dala na glasovanje, rezultat je bil 8 za in 0 proti. Škrinjarjeva je nato zahtevala petminutni odmor, a se z njega ni več nihče vrnil nazaj v poslansko klop.