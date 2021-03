Senecura v dveh krajih preblizu ljudem

Tri nove koncesije

Dom podjetja SeneCura Slovenija v Vitanju. FOTO: arhiv SeneCura

Zastoji pri že podeljenih koncesijah

Družba Senecura, največji zasebni upravitelj domov za starejše v Avstriji, ki je del francoske skupine Orphea, želi v Sloveniji upravljati najmanj tisoč postelj za starejše. Trenutno jih imajo na treh lokacijah 513 (Radenci, Vojnik, Maribor), a pod sloganom Blizu ljudem pospešeno gradijo nove domove v manjših slovenskih krajih., poslovna direktorica Senecura za Slovenijo, je povedala, da sta dve gradnji v teku (Žiri, Hoče - Slivnica), v Komendi pa so pravkar začeli pripravljalna gradbena dela. Dom v Žireh, kjer bo na voljo 60 postelj, bo prve stanovalce sprejel predvidoma konec decembra tega leta ali v začetku januarja prihodnje leto. V domu bo dobilo delo 30 ljudi. »Prve zaposlitve načrtujemo jeseni,« je napovedala Sanda M. Gavranovič.V občini Hoče - Slivnica so gradbena dela že skoraj končana. Dom bo predvidoma konec leta sprejel prve od 150 stanovalcev. Imel bo tudi oddelek za dementne in dnevno varstvo. Večina sob bo enoposteljnih. »Kader v domu bomo začeli zaposlovati oktobra ali novembra. Potrebovali bomo 70 ljudi različnih profilov,« so sporočili iz Senecura Slovenija. Prijave za zaposlitev že sprejemajo.V Komendi bodo sodelavce – potrebovali jih bodo 35 – izbirali v prvi polovici prihodnjega leta, saj so prejšnji mesec začeli pripravljalna dela za gradnjo doma. V družbi Senecura Slovenija ocenjujejo, da bi lahko prve stanovalce sprejeli sredi poletja ali zgodaj jeseni prihodnje leto. V domu bo prostora za 68 stanovalcev.Družba je prejšnji mesec pridobila nove koncesije še za gradnjo domov v Mislinji, Rušah in Šentjerneju ter za nadgradnjo oddelka za dementne, ki ga bodo uredili v prizidku k obstoječemu domu za starejše v Mariboru. Pridobili bodo 60 postelj. V Rušah za dom, v katerem bo prostora za 150 stanovalcev, pridobivajo gradbeno dovoljenje. To bo dom tako imenovane četrte generacije z gospodinjskimi skupnostmi. Vsaka skupnost bo imela 12 oskrbovancev. »Dom bo primarno namenjen institucionalnemu varstvu starejših v celodnevni obliki in začasnim namestitvam in oblikam delovnega varstva. Ponujal bo tudi razvoz kosil, socialni servis, rehabilitacijo na domu uporabnikov s storitvami fizioterapije in delovne terapije. Glede na potrebe bo izvajal tudi pomoč na domu, ki se v Rušah zdaj izvaja prek našega doma za starejše občane Maribor,« je povedala Sanda M. Gavranovič. V domu bo dobilo delo 70 ljudi.Mislinjski dom za starejše in dom v Šentjerneju bosta tako po kapaciteti kot po vsebini podobna ruškemu. Mislinjski župan Bojan Borovnik je dejal, da njihovim občanom po naložbi ne bo več treba v domove za starejše v Velenje, Topolšico, Vojnik, Slovenj Gradec ali Črneče ter da dom s 150 posteljami za občino Mislinja ne bo prevelik.V Pivki, kjer je občina odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje doma sprejela julija lani, so morali v soglasju s pristojnim ministrstvom prestaviti začetek izvajanja storitev na 31. december prihodnje leto. Bolj se zapleta v Loški dolini, kjer je Senecura pridobila gradbeno dovoljenje za dom, a se je pritožilo pet sosedov. »Z domom naj bi po njihovem mnenju v kraj prišli neznani ljudje, povečali bi se promet, hrup in emisije,« so povedali v podjetju, kjer menijo, da je tveganje glede uspešnosti nadaljevanja projekta zaradi pritožb in večletnega trajanja postopkov preveliko. Podobno je v Železnikih, kjer se prav tako zatika zaradi pritožb etažnih lastnikov stavb v bližini parcel, predvidenih za gradnjo doma.