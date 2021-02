Napovedi o novih institucionalnih kapacitetah in več pomoči na domu

Pred kratkim se je zaključil razpis, s katerim je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sedmim ponudnikom podelilo koncesije za 1285 mest v domovih za starostnike na 11 lokacijah. V kratkem je pričakovati še en razpis, za približno 1100 novih postelj, država pa naj bi za gradnje novih javnih domov namenila 30 milijonov evrov. A v načrtu oskrbe starejših niso samo kapacitete institucionalnega varstva, temveč tudi vzpostavitev čim več storitev, da bi lahko starejši čim dlje ostajali v svojem okolju.



Po besedah ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja se je pred kratkim zaključil razpis, vreden 19 milijonov evrov, za sofinanciranje dnevnih oblik varstva starejših in za začasne namestitve. Na podlagi tega bodo vzpostavili 29 novih enot po vsej državi, in sicer z 218 mesti za dnevno varstvo in 178 za začasne namestitve.



V smer deinstitucionalizacije in skupnostne oblike pomoči gre večina sodobnih trendov oskrbe starostnikov, ki si tudi želijo biti doma.



Poleg podeljevanja koncesij in gradnje novih domov pa Cigler Kralj napoveduje tudi vzpostavitev novih standardov in normativov za vse oblike institucionalnega varstva, ne le za domove za starostnike, saj se je struktura oskrbovancev v letih, odkar so sprejeli prejšnji tovrstni dokument, precej spremenila in veliko več ljudi danes potrebuje višjo kategorijo oskrbe.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: