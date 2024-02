Shod v podporo Assangeu: Izročitev ZDA bi bila nevaren precedens

Proces, ki na sodišču v Londonu poteka proti ustanovitelju platforme Wikileaks Julianu Assangeu, je za oblasti ZDA in Združenega kraljestva test zavezanosti temeljnim načelom svobode medijev, so danes na Trgu republike opozorili udeleženci shoda v podporo izpustitvi Assangea in oblasti v ZDA pozvali k opustitvi pregona proti njemu.

»Izročitev Assangea bi vzpostavila nevaren precedens, ko bi lahko ameriška vlada zahtevala izročitve drugih novinarjev in založnikov z vsega sveta,« je na shodu pred britanskim veleposlaništvom v Ljubljani dejala Metka Naglič iz Amnesty Slovenije.

»Objava informacij v javnem interesu je temelj medijske svobode, zaščitena je z mednarodnim pravom in ne sme biti kriminalizirana,« je dodala.

Na shodu je bilo slišati pozive, da morajo ZDA opustiti obtožbe proti Assangeu. FOTO: Črt Piksi/Delo

V britanski prestolnici danes poteka drugi dan zaslišanja o izročitvi Assangea ZDA. 52-letnemu državljanu Avstralije, ki je v Londonu zaprt od leta 2019, v ZDA grozi do 175 let zapora, ker je v letih 2010 in 2011 objavil več kot 700.000 zaupnih dokumentov o ameriških vojaških in diplomatskih dejavnostih v Iraku in Afganistanu.

»Dan, ko bo Julian Assange izročen ameriškim oblastem, bo dan, ko bo dokončno umrla demokracija, ko bo umrla svoboda novinarstva. To je dan, ki ga ne smemo dopustiti,« pa je dejal aktivist in član Piratske stranke Ratko Stojiljković.

Na shodu je bilo slišati pozive, da morajo ZDA opustiti obtožbe proti Assangeu. Kazenski pregon mu grozi v skladu z zakonom o vohunjenju iz leta 1917, ki je bil sprejet v vojnem času in po navedbah udeležencev shoda »ni bil namenjen temu, da se z njim preganja legitimno delo novinarjev«.

»Juliana Assangea ne bi smeli izročiti, tudi zato, ker ni ameriški državljan. Z njegovo obtožbo se ameriško kazensko pravo globalno širi na nepredvidljiv način. Na kocki ni samo njegova usoda, ampak usoda vsega svetovnega novinarstva oziroma svoboda javnega izražanja nasploh,« pa je opozoril novinar Uroš Lipušček.

Iz stranke Levica pa so sporočili, da ostro nasprotujejo izročitvi Assangea ZDA in se zavzemajo za njegovo takojšnjo osvoboditev. »Gre za vprašanje svobode govora in tiska, za vprašanje naše pravice do obveščenosti,« so zapisali.