Silvestrski predlog razburkal javnost: kaj je res in kaj ne?

Na silvestrovo je vlada le potrdila zakon o medijih – obravnava je bila večkrat zamaknjena –, nato pa je zaradi nekaterih določb in vrste interesov, ki so na tem področju, požel ogromno kritik. Ministrica Asta Vrečko svoj predlog brani in odgovarja, da za njim stoji tudi koalicija. Če ne bo večjih težav, na ministrstvu za kulturo pričakujejo, da bi ga lahko potrdili že na marčni seji, a obravnava bo prav gotovo odprla še več dilem oziroma vprašanj. Nekaj temeljnih predstavljamo že danes.