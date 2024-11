Bruselj še ne bo žugal Izraelu

V nadaljevanju preberite:

Zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell bo na zasedanju vodij diplomacij držav članic v ponedeljek predlagal zamrznitev političnega dialoga z Izraelom. To bo simbolična gesta Katalonca na koncu mandata, saj ni možnosti, da bi bil predlog sprejet. Med nasprotniki ukrepanja proti Izraelu so tradicionalno države, kot so Avstrija, Češka, Madžarska, Nemčija, Nizozemska ...

»Prve pripombe ne gredo v smeri soglasja,« je vzdušje med državami članicami opisal diplomatski vir. . K skupini kritikov Izraela se, vsaj glede na vladno retoriko, prišteva Slovenija, ki takšno politiko menda zagovarja tudi na zasedanjih za zaprtimi vrati. Po neuradnih informacijah Ljubljana podpira zamrznitev dialoga z Izraelom.