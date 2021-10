Sindikat policistov želi neodvisno preiskavo ukazov policistom

Po dnevu, v katerem so izredne razmere v prestolnici in ravnanje policije sprožili mnoge odzive in vprašanja, se je oglasil Sindikat policistov Slovenije. V izjavi za javnost, ki jo podpisuje predsednik sindikata, kot neizogibno potrebno predlagajo neodvisno preiskavo ukrepov vodstva Policije.Prepričani so, da bi bilo potrebno za odgovore na vse dileme, ki so izpostavljanje v javnosti, angažirati varuha človekovih pravic in njegove strokovne službe.Za katera vprašanja in dileme gre? Sindikat izpostavlja vprašanja, ali je vodstvo Policije sploh ravnalo v skladu s taktiko in metodiko dela, ki je običajna pri vzdrževanju javnega reda in miru, in ali je zagotovilo ustrezen nivo varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin? Je policistkam in policistom odrejalo nepristranska, strokovno utemeljena in zakonita navodila in ukaze, tako glede uporabe pooblastil kot prisilnih sredstev?Preiskavo pričakujejo na podlagi predhodnih političnih zahtev do vodstva Policije glede ostrejšega ukrepanja na javnih zbiranjih, udejanjanj zahtev najvišjih predstavnikov politične oblasti po menjavi vodstev posameznih enot, arogantnih in grozečih izjav najvišjih političnih predstavnikov glede svojih »pričakovanj« od vodstva Policije, dvomov predstavnika Policijeo ukrepanju po zaključku policijskih intervencij in tudi dostopnega video materiala z družbenih omrežij in iz medijev.Po prepričanju sindikata je za odgovore na vprašanje, ali so bili ukazi vodstva Policije oziroma operativnega štaba izdani zakonito, strokovno in taktno, potrebno ugotoviti dejansko stanje. Odgovore na vse dileme bi morala dati takojšnja neodvisna preiskava s strani varuha človekovih pravic in njegovih strokovnih služb. Vodstvo Policije pozivajo, da varuhu omogoči nemoteno izvedbo preiskave in vpogled v podatke ter dokumente.